Песков: вся необходимая медпомощь убирающим мазут волонтерам будет оказана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что волонтерам, участвующим в уборке мазута с пляжей Краснодарского края и Крыма, будет оказана вся медицинская помощь. По его словам, президенту Владимиру Путину о вопросах медицинской реабилитации волонтеров докладывают.

«Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями, и поэтому, конечно, те, кто там самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию»,— сказал господин Песков во время конф-колла с журналистами.

Пресс-секретарь добавил, что волонтерам важно координировать свою работу с правительственной комиссией. Он отметил, что правкомиссия занимается в том числе вопросом медицинской реабилитации тех, кто участвует в уборке береговой линии.

В Анапе к уборке мазута привлечены более 5 тыс. человек. В зонах работ функционируют шесть фельдшерских пунктов — пять на пунктах обогрева и один в пункте спасения птиц. По данным регионального минздрава, с 18 декабря по 15 января за медпомощью обратились 146 человек, из них госпитализация потребовалась трем пациентам. Сейчас они уже выписаны. О случаях обращения за медпомощью волонтеров в Крыму не сообщалось.

О ликвидации последствий разлива мазута — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Полина Мотызлевская