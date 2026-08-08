Кадровые перестановки в Минобороны и жара в Европе

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Цифры недели

ЦБ ФР повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7%.

В июле объем наличных денег в обращении увеличился в РФ на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем.

Семь человек погибли, более 50 ранены во время атаки БПЛА на Геленджик.

При атаке БПЛА на промзону Новоселок в подмосковном Чехове погибли пять человек, пострадали десять.

Сергей Собянин: две трети всех атакующих Россию БПЛА направлены на Москву.

Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%.

Разница в стоимости новостроек и готового жилья в Москве за год выросла до 31,1%.

Из-за проблем со сбытом стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке РФ снизилась за год — на 17,8–20,1%.

В 2026 году объем рынка курьерских услуг вырос только на 8,8%, до 37 млрд руб., при росте в 33,4% годом ранее.

Марат Хуснуллин: дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тыс. человек.

Более 60% мобильных интернет-сессий в первом полугодии проходило с ограничениями.

Объем продаж новых автомобилей в РФ вырос на 10% по итогам января—июля 2026 года: было продано 815,1 тыс. машин.

Задолженность российских стройкомпаний перед работниками выросла вдвое (1,46 млрд руб.).

В Лондоне впервые за 155 лет не было осадков в течение месяца. Рейн обмелел до уровня 1880 года. Уровень воды в Дунае упал до максимально низкого уровня.

При общем снижении китайского импорта древесина из России сохранила долю в 10%.

Россия и США полгода живут без контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ.