Кадровые перестановки в Минобороны и жара в Европе
Чем запомнилась неделя 3–8 августа: цифры, цитаты и факты
Встреча президента России Владимира Путина с руководством Министерства обороны
Фото: пресс-служба президента РФ
Цифры недели
ЦБ ФР повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7%.
В июле объем наличных денег в обращении увеличился в РФ на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем.
Семь человек погибли, более 50 ранены во время атаки БПЛА на Геленджик.
При атаке БПЛА на промзону Новоселок в подмосковном Чехове погибли пять человек, пострадали десять.
Сергей Собянин: две трети всех атакующих Россию БПЛА направлены на Москву.
Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%.
Разница в стоимости новостроек и готового жилья в Москве за год выросла до 31,1%.
Из-за проблем со сбытом стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке РФ снизилась за год — на 17,8–20,1%.
В 2026 году объем рынка курьерских услуг вырос только на 8,8%, до 37 млрд руб., при росте в 33,4% годом ранее.
Марат Хуснуллин: дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тыс. человек.
Более 60% мобильных интернет-сессий в первом полугодии проходило с ограничениями.
Объем продаж новых автомобилей в РФ вырос на 10% по итогам января—июля 2026 года: было продано 815,1 тыс. машин.
Задолженность российских стройкомпаний перед работниками выросла вдвое (1,46 млрд руб.).
В Лондоне впервые за 155 лет не было осадков в течение месяца. Рейн обмелел до уровня 1880 года. Уровень воды в Дунае упал до максимально низкого уровня.
При общем снижении китайского импорта древесина из России сохранила долю в 10%.
Россия и США полгода живут без контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ.
Отставки и назначения
Владимир Путин провел серию кадровых перестановок в Минобороны В частности, руководство всеми службами тыла поручено генерал-полковнику Валерию Солодчуку.
Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа. Выборы нового ректора перенесли на неопределенную дату.
Цитаты недели
«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя» (президент РФ Владимир Путин встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена»).
«И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну» (мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул важность экономики мирной жизни во время СВО).
«Вы знаете, все честно. Прозрачный барабан! Первый номер достала "Единая Россия"» (глава ЦИК Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о подготовке к выборам).
«Если у нас закрытие, то оно жесткое» (руководитель аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин о работе в условиях постоянных «Ковров» в интервью «Ъ»).
«Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны» (президент США Дональд Трамп пригрозил тюрьмой за сообщения в СМИ о нехватке боеприпасов в США).
Инициативы недели
Wildberries готовится запустить собственный мессенджер.
Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал создать для России железнодорожный выход к Индийскому океану.
Торговые сети предложат поставщикам самим доставлять товары в магазины.
Операторы дорожных камер попросили правительство РФ разрешить применять дроны для фиксации нарушений ПДД.
Минтранс РФ на фоне атак БПЛА на суда создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне.
Политик Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) объявил, что уехал из России.
Для сделок с недвижимостью сеть риелторских агентств «Этажи» будет запрашивать выписки из реестра повесток.
Индия решила отказаться от закупки российских Су-57.
Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда.
Ozon отправляет часть дорогостоящих товаров со своих складов в ПВЗ.
По букве закона
Правительство на год разрешило продажу бензина «Евро-2» «Евро-3» и «Евро-4» в России.
Владимир Путин расширил возможности для осужденных заключать контракт с Минобороны.
Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин обвиняется в хищении $11 млн из Финпромбанка.
Экс-начальник Казанского вокзала Москвы Игорь Черников получил 8,5 лет колонии строгого режима за взятку от предпринимателя.
Экс-сенатора Александра Сабадаша приговорили к 12 годам колонии за организацию растраты и мошенничества.
ФАС возбудила дело против Apple из-за непредустановки RuStore и «Макс».
Сделки недели
ПАО «Аптечная сеть 36,6», развивающее одноименную сеть и фармритейлера «Горздрав», выкупило 83 торговые точки московской компании «Диалог».
«Ригла-Здравсити» выкупила воронежскую сеть аптек «Здоровый город».
Российская «дочка» индийской фармкомпании Dr. Reddy’s получила от «Вертекса» права на три гинекологических препарата.
NexTouch намерен выкупить активы «Кванта», единственного производителя телевизоров, внесенных в реестр радиоэлектроники Минпромторга.