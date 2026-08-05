Правительство на год разрешило продажу бензина «Евро-2» в России

Власти России разрешили выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года. Это следует из постановления правительства. Автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками, отметили в Минэнерго. «Речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу. Установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой»,— указано в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В начале июля правительство понизило класс разрешенного для продажи в России топлива до уровня «Евро-3». Это стало одной из мер борьбы с дефицитом топлива в России. Среди других принятых мер — снижение норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запрет на экспорт бензина.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».