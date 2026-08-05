Внимание на экран

Производитель интерактивных экранов NexTouch намерен выкупить активы «Кванта», единственного производителя телевизоров, внесенных в реестр радиоэлектроники Минпромторга. Сделку участники рынка оценивают в 1–1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Зарембо / Коммерсантъ Фото: Игорь Зарембо / Коммерсантъ

Активы банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Квант» выкупит компания—производитель интерактивных школьных досок NexTouch, сообщили “Ъ” в NexTouch. «Процедура банкротства не меняет стратегию компании по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды. Работа в этом направлении продолжается»,— сказал “Ъ” представитель компании. В NexTouch добавили, что с учетом значительного количества кредиторов «введение процедуры банкротства может сделать процесс урегулирования обязательств более прозрачным и упорядоченным, а также упростить и ускорить запуск производственных мощностей». Деталей сделки в компании не раскрывают. В «Кванте» не ответили на запрос “Ъ”.

О том, что «Квант» ведет переговоры о продаже актива, “Ъ” сообщал прошлым летом (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года). Тогда претендентами на заводы компании назывались «Сбер», «Яндекс» и NexTouch («Некс-Т»), последние намерения подтверждали. «Квант» оценили в 3 млрд руб. без учета долгов.

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, видеомониторов и видеопроекторов. 100% компании напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант-Сервис» принадлежит гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (3,3 млн руб. чистой прибыли годом ранее).

ООО «Некс-Т» (юрлицо NexTouch) на 100% принадлежит АО «Некс-Т», следует из СПАРК. Из пояснительной записки к финансовой отчетности компании за 2025 год следует, что АО «Некс-Т» на 21,08% принадлежит гендиректору компании Владимиру Крикушенко, еще на 21,08% — Александру Крикушенко. УК «ООО Альфа-Капитал» принадлежит еще 23,48% компании, миноритариям — оставшиеся 34,36%. Выручка АО за 2025 год составила 18 млн руб., прибыль — 2,1 млн руб. Выручка ООО «Некс-Т» за 2025 год — 3,2 млрд руб., прибыль — 111,9 млн руб.

С иском о признании ООО «Квант» банкротом обратилась «ДНС ритейл» в июне 2025 года. В феврале Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В августе 2026 года компанию признали банкротом (см. “Ъ” от 3 августа).

Процедура продажи при банкротстве начинается с инвентаризации имущества, его оценки и утверждения положения о порядке продажи, в том числе в части определения состава продаваемых лотов и их объединения друг с другом, объясняет руководитель практики реструктуризаций проблемных активов и банкротств МЭФ Legal Станислав Соболев. Как правило с момента введения банкротства торги могут проходить более года, добавил он. На первом этапе продажи имущества банкрота потенциальные покупатели могут предложить цену «на повышение», добавила адвокат, партнер DS LAW Мария Калинина. «Если желающих выкупить актив не нашлось, проводятся повторные торги со снижением цены на 10%. Дальше цена снижается максимально по заранее установленному графику»,— подчеркнула она.

В процедурах банкротства имущество продается с дисконтом, говорит госпожа Калинина. Он зависит от ликвидности активов и определяется тем, сколько готов заплатить потенциальный покупатель, добавила она. «Фактически NexTouch покупает долги компании»,— говорит гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец. Речь идет о покупке наиболее ликвидных активов «Кванта», которые нужны NexTouch, рассуждает он. Такая сделка может варьироваться от 1 млрд до 1,5 млрд руб. и может быть крайне выгодной, если заводы будут способствовать повышению производственной эффективности NexTouch, подчеркнул господин Гориславец.

Ника Сизова