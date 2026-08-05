Индия решила отказаться от закупки российских Су-57
Индия в ближайшее время не будет закупать новые российские истребители семейства «Сухой», в том числе Су-57, сообщил секретарь Министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. По его словам, власти страны хотят сосредоточиться на модернизации имеющегося парка истребителей.
«Нет, мы не рассматривали новые самолеты «Сухого». Индия активно занимается модернизацией уже имеющихся «Сухих», которые производим по российской лицензии»,— сообщил Раджеш Кумар Сингх (цитата по Defence Security Asia).
Индия эксплуатирует около 260 истребителей Су-30МКИ. По информации Defence Security Asia, российская сторона предлагала Индии закупить от 36 до 40 Су-57. Президент России Владимир Путин в июне говорил, что Москва готова поставлять истребители Су-57 Нью-Дели.
Россия заявляла о готовности поставлять истребители Су-57 Индии, о чём президент Владимир Путин говорил на ПМЭФ в июне 2026 года, отмечая хорошие отношения стран в военно-техническом сотрудничестве. Москва ранее предлагала Нью-Дели совместную локализацию производства Су-57, но это предложение не было принято. При этом генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщал 3 июня 2026 года о первых зарубежных поставках истребителя, не уточняя покупателя.
Индия проявляла интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57, который ранее входил в число потенциальных заказчиков. В январе 2026 года обсуждались поставки Су-57 в экспортной конфигурации, и эти переговоры находились на продвинутой стадии технических консультаций. В индийских СМИ этот проект рассматривался как временное решение из-за затянувшейся разработки собственного индийского истребителя пятого поколения AMCA и растущих авиационных возможностей Китая и Пакистана.
В декабре 2025 года сообщалось, что Индия заинтересована в покупке у России истребителей пятого поколения Су-57 и систем ПВО С-500. Вопрос обсуждался во время визита Владимира Путина в Нью-Дели 4 и 5 декабря 2025 года. При этом заключение таких сделок по вооружениям могло бы осложнить отношения Индии с США, которые выражали недовольство её связями с Россией.