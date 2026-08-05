Собянин подчеркнул важность экономики мирной жизни во время СВО
Собянин счел ненужным переводить экономику на военные рельсы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что без сохранения экономики мирной жизни успеха в боевых действиях против Украины достичь невозможно. Поэтому разговоры о «мобилизации всей экономики» для нужд фронта не нужны, объяснил господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
«Современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне»,— подчеркнул мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, убить нормальную экономику — значит убить страну. Те, кто говорит о необходимости разворота хозяйства на боевые действия, не понимают ни современной войны, ни современной экономики, заключил господин Собянин.
В 2025 году российская экономика завершила год с ростом около 1%, при этом основной вклад в этот рост обеспечивали частное потребление и поддерживаемые госрасходами негражданские отрасли. Частная и «мирная» экономика при этом балансировала на грани стагнации, а инвестиционная активность замедлилась.
К концу 2025 года усилилось влияние внешних факторов, таких как снижение цен на российскую нефть и расширение дисконтов, что сократило нефтегазовые доходы бюджета и закрепило его дефицит. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась, что уменьшило пространство для бюджетного маневра.