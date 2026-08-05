Собянин подчеркнул важность экономики мирной жизни во время СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что без сохранения экономики мирной жизни успеха в боевых действиях против Украины достичь невозможно. Поэтому разговоры о «мобилизации всей экономики» для нужд фронта не нужны, объяснил господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне»,— подчеркнул мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, убить нормальную экономику — значит убить страну. Те, кто говорит о необходимости разворота хозяйства на боевые действия, не понимают ни современной войны, ни современной экономики, заключил господин Собянин.