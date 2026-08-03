Политик-иноагент Надеждин уехал из России во Францию

Политик Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) объявил, что уехал из России. Он записал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов) Фото: Кадр из видео Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов)

«Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах»,— сказал он в видеообращении.

В июне политик выдвинулся кандидатом на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Вскоре Минюст объявил его иностранным агентом, что закрыло ему возможность участвовать в выборах.

Следом ему вменили демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) за публикацию видеоролика с Алексеем Навальным и наложили запрет на выезд за границу из-за долгов. Политик объявил о прекращении избирательной кампании.

Борис Надеждин (иноагент) в 1999–2003 годах был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». В 2024-м «Гражданская инициатива» выдвигала его в президенты России. Политик заявил о сборе более 100 тыс. подписей в свою поддержку, но Центризбирком отказал ему в регистрации, заявив о высоком проценте брака.