Средство для роста

ПАО «Аптечная сеть 36,6», развивающее одноименную сеть и фармритейлера «Горздрав», выкупило 83 торговые точки московской компании «Диалог». Стоимость сделки могла составить более 800 млн руб. Покупатель, один из крупных представителей российской фармрозницы, за счет таких сделок продолжает увеличивать свое присутствие на московском рынке. Собственник «Диалога», продав низкомаржинальный розничный дивизион, сохранил за собой более прибыльный бизнес — дистрибуцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

ПАО «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») приобрело московскую сеть «Диалог». Об этом “Ъ” сообщили в «36,6». В «Диалоге» на запрос “Ъ” не ответили. Эта компания, работающая в Москве и Подмосковье, создана в 2003 году Ольгой Давыдовой, до этого развивавшей фармдистрибутора «Витта компани». Сеть занимает 41-е место в рейтинге DSM Group с рыночной долей 0,16%, ее оборот в первом квартале 2026 года составил 1 млрд руб., увеличившись на 15% год к году.

По условиям сделки ПАО «Аптечная сеть 36,6» получит 6 юрлиц и 83 торговые точки «Диалога» из 89.

Речь идет о ООО «Диалог Столица», ООО «Диалог Запад», ООО «Диалог Центр», ООО «Диалог Север», ООО «Диалог Восток», ООО «Диалог Юг». Совокупная выручка этих структур по итогам 2025 года составила 3,3 млрд руб., увеличившись на 1% год к году. При этом общая прибыль сократилась на 66%, до 54,8 млн руб. Дистрибутор «Витта компани», подконтрольный «Диалогу», не достанется покупателю.

Стоимость сделки и другие ее параметры не раскрываются. По оценке источника “Ъ” на инвестрынке, активы «Диалога» могли обойтись «Аптечной сети 36,6» в 450–800 млн руб., или примерно 5,4–9,6 млн руб. за аптеку. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что стоимость сделки могла быть значительно выше рыночной, поскольку, по его данным, владельцы «Диалога» вели переговоры довольно долго и не готовы были продавать актив дешево.

Аптечная сеть «36,6» основана в 1991 году Сергеем Кривошеевым и Артемом Бектемировым. Актуальную структуру владения компания не раскрывает. Акции торгуются на Мосбирже. По собственным данным, в 2025 году группа увеличила выручку на 21% год к году, до 117,4 млрд руб., а ее EBITDA увеличилась на 27%, до 8,5 млрд руб. при рентабельности 8,1%. Согласно DSM Group, по итогам первого квартала 2026 года оборот сети вырос на 7% год к году и составил 31,3 млрд руб. По этому показателю группа, формирующая 5% продаж в фармрознице, занимает пятое место на рынке.

«36,6» с помощью этой сделки увеличивает разветвленность своей сети в Москве и Подмосковье. Судя по недавней сделке с «Трика», стратегия компании по M&A нацелена на небольшие бизнесы, констатирует гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. 45 аптек «Трики» группа выкупила месяцем ранее. Столичный регион — ключевой для ПАО «Аптечная сеть 36,6», подтверждает гендиректор компании Александр Кузин.

Ставку на рост бизнеса за счет выкупа небольших сетей делают и другие крупные игроки, но они расширяются в основном не в столичном регионе.

Например, «Ригла» на этой неделе приобрела воронежскую сеть «Здоровый город» (см. “Ъ” от 3 августа). «Неофарм» недавно стал владельцем астраханской «На здоровье».

Топ-10 аптечных сетей по выручке в январе—марте 2026 года Сеть Объем продаж (млрд руб.) Изменение год к году (%) Доля в коммерческом сегменте (%) Количество аптек (тыс.) «Ригла» 73,4 12 11,8 7,1 «Апрель» 60,5 -4 9,7 10,4 «Планета здоровья» 49 19 7,8 3,1 «Неофарм» 32,1 15 5,2 2 Аптечная сеть «36,6» 31,3 7 5 2,8 «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» 30,6 13 4,9 2,7 «Имплозия» 29,6 без изменений 4,8 5,8 «Фармленд» 27,6 14 4,4 2,9 «Вита» 23,8 4 3,8 3,6 ИРИС 23,1 9 3,7 3,3 Источник: DSM Group.

Однако исключение «Витта компани» из периметра сделки снижает ценность вертикальной интеграции, отмечает Александр Зайцев. Для продавца такая схема сделки выглядит рациональнее, он избавляется от низкомаржинальной розницы, сохраняя дистрибуторский бизнес. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка «Витта компани» составила 15,2 млрд руб., на 4,8% больше год к году, при этом чистая прибыль снизилась на 3,5%, до 40,9 млн руб. В рейтинге фармдистрибуторов DSM Group компания с выручкой 4,2 млрд руб. за первый квартал занимает 23-е место с рыночной долей в 0,5%.

Консолидация рынка происходит за счет стагнации натуральных продаж. Согласно DSM Group, в январе—июне 2026 года в фармрознице было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на 995 млрд руб. В денежном выражении рост год к году составил 12%, в натуральном произошло снижение на 3,2%.

Виктория Колганова