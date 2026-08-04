Китаежный роман

Россия в первом полугодии сохранила 10–11-процентную долю в китайском импорте продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК), несмотря на общее снижение закупок страной. Сокращение запасов древесины в КНР и рост лесозаготовки в России, по мнению аналитиков, создает предпосылки для увеличения поставок во втором полугодии. Но пока дальнейший рост экспорта сдерживают крепкий рубль и расходы на логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Снижение запасов в шести основных портах Китая и рост лесозаготовки в основных регионах РФ может позволить российским компаниям нарастить экспорт пиломатериалов в КНР, считают в Национальном ценовом биржевом агентстве. Там отмечают, что только в Тайцане, на который приходится 58% запасов пиломатериалов в КНР, стоки снизились почти на 25%, до 801 тыс. кубометров.

По данным агентства, в январе—июне 2026 года Пекин снизил закупки лесопромышленной продукции из всех стран на 5%, до 51,6 млн тонн, стоимость импорта сократилась на 4%, до $21,4 млрд. И если китайские закупки целлюлозы просели всего на 0,8%, до 18,7 млн тонн, то импорт бумаги и картона рухнул на 16%, до 4,2 млн тонн. Поставки круглых лесоматериалов в Китай снизились на 5,5%, до 15,8 млн кубометров, пиломатериалов — на 11%, до 10,6 млн кубометров.

Александр Цыбульский, глава Архангельской области, в марте 2026 года: «В первую очередь то, что нам говорят наши экспортеры,— это вопросы увеличения объема транспортной субсидии».

Снижение китайского импорта продукции ЛПК вызвано в том числе возобновлением собственной заготовки древесины в КНР в таких провинциях, как Гуанси, Фуцзянь, Юньнань и Гуйчжоу, пояснили в агентстве.

Начальник отдела анализа по рынкам лесоматериалов и стройматериалов Петербургской биржи Павел Попов отмечает, что, несмотря на снижение объемов импорта со стороны Китая, доля российского ЛПК сохраняется на уровне 10–11%. Поставки из РФ в КНР в первом полугодии превысили $2,1 млрд. В сегменте пиломатериалов Россия остается крупнейшим игроком на рынке КНР с долей около 42%. Отгрузки за полугодие составили 4,4 млн кубометров на сумму свыше $1 млрд.

По данным Рослесхоза, экспорт пиломатериалов из России за первые шесть месяцев 2026 года сократился на 18,5%, до 9,7 млн кубометров. На Китай приходится почти 60% зарубежных поставок.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов назвал итоги полугодия по отрасли ЛПК «не самыми позитивными», отметив и снижение спроса на пиломатериалы со стороны Китая.

Как подчеркивает топ-менеджер, даже наращивание поставок низкорентабельных товаров не всегда обеспечивает повышение или сохранение докризисного уровня доходов. «Есть определенные минимальные постоянные затраты OPEX, безусловно требуемые для поддержания работы цеха, завода или предприятия»,— отметил он.

По словам главы комитета Законодательного собрания Архангельской области Александра Дятлова, цены на всех основных рынках стабильные, но негативное влияние оказывают крепкий рубль и возросшие затраты на контейнерные перевозки. Российский рынок, продолжает он, показывает неплохую сезонную динамику, но ограниченные емкость и ассортимент не позволяют значительно нарастить объемы продаж. Экспорт же ограничивает практически не работающая транспортная субсидия, а рост цен на топливо «больно ударяет» по себестоимости заготовки и перевозок, говорит эксперт.

В перспективе осложнить ситуацию может открытие экспорта круглого леса. О таком варианте в конце июня говорил вице-премьер—полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, правительство обсудит вопрос предоставления квот на поставки за рубеж кругляка для лесопромышленников, так как запрет экспорта круглого леса (действует с 2021 года) не привел к росту переработки внутри страны. Александр Дятлов отмечает, что взамен Россия может получить право на экспорт в Китай топливных гранул, которые сейчас запрещены экологическим законодательством КНР, так как считаются отходом производства. Но, по его словам, открытие экспорта круглого леса в Китай подорвет позиции в КНР российских пиломатериалов и неминуемо приведет к закрытию части предприятий. Как считает господин Дятлов, существенно улучшить ситуацию в ЛПК может только ослабление рубля, потому что предпосылок для кардинального роста спроса и цен на экспортных рынках нет.

Ольга Мордюшенко