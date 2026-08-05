Неурожай ценовых

Из-за проблем со сбытом стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке России с середины июля снизилась на 8–14,5%, за год — на 17,8–20,1%. За рубеж отправляется только половина российского урожая: из-за атак на портовую инфраструктуру экспорт в июле упал на 17–83% и вряд ли сможет восстановиться в августе. Для российских аграриев такая ситуация несет угрозу кризиса рентабельности, а для беднейших стран — наступления голода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские аграрии деньги лопатой не гребут

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Российские аграрии деньги лопатой не гребут

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На 31 июля стоимость пшеницы третьего класса в европейской части России составила 13,5 тыс. руб. за тонну при покупке со склада или элеватора, следует из материалов «Прозерно». Значение сократилось на 11,3% к 10 июля (момент ограничения отгрузок в портах Азова) и на 17,8% год к году. Для пшеницы четвертого класса падение составило 14,5% и 20,1% соответственно, до 12,2 тыс. руб. за тонну. Фуражный ячмень, согласно «Прозерно», в центре страны потерял 8% стоимости с 10 июля и 18,7% за год.

Источник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что реальная ситуация может быть значительно хуже: некоторые производители сейчас вынуждены продавать пшеницу по 8–9 тыс. руб. за тонну. Еще несколько недель назад цена достигала 14–15 тыс. руб. Порог рентабельности аграриев находится на уровне 10 тыс. руб. за тонну, напоминают в «Совэконе».

Старший аналитик Центра ценовых индексов Екатерина Захарова говорит, что снижение показывают в том числе и экспортные цены. В конце июня средняя стоимость пшеницы с поставкой из порта Новороссийск составила $230 за тонну. За неделю значение потеряло 2,5%, за год — 2,1%. «В стране идет уборочная кампания, предложение зерна растет, спрос сокращается, это давит на цены на внутреннем рынке»,— поясняет эксперт.

«Прозерно» указывает на фактически нулевой спрос при растущем предложении.

Проблемы с реализацией урожая есть практически у всех компаний, констатирует собеседник “Ъ” на аграрном рынке. Зерно и горох, по его словам, сейчас лежат на элеваторах. Отгрузки ведутся только в рамках форвардных контрактов с крупнейшими экспортерами, замечает источник “Ъ”.

Июль для зерна — первый месяц сельскохозяйственного года, когда на рынок активно поступает новый урожай из ключевых аграрных регионов, а за рубеж традиционно отправляются существенные объемы продукции. Экспортируется, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в последние годы 50% от совокупного урожая российской пшеницы, а ячменя — 20–25%.

С 10 июля из-за атак БПЛА было существенно ограничено судоходство в Азовском море и работа зернового терминала порта Тамань. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что июльский экспорт пшеницы из России составил 1,8 млн тонн, ячменя — 101 тыс. тонн. Год к году значения снизились на 17% и 82% соответственно. Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает июльский экспорт пшеницы в 1,6 млн тонн. Это на 23,8% хуже показателя за аналогичный период прошлого года и на 48,4% отстает от среднего показателя за пять лет.

Андрей Сизов говорит, что экспорт зерна сейчас осуществляется через порты Новороссийск, Туапсе, Прибалтику и Каспийское море. Но перераспределение потоков привело к увеличению стоимости фрахта на 30–50%, замечает он.

Господин Сизов замечает, что дополнительно сдерживать продажи может ограниченный спрос со стороны ключевых импортеров российской пшеницы — Турции и Египта. В первом случае сказывается увеличение собственного урожая, во втором — высокие запасы.

Внутренний рынок не сможет в полной мере компенсировать падение экспортного спроса, констатирует Альбина Корягина. Андрей Сизов сомневается, что мукомолы будут увеличивать закупки зерна. Высокая стоимость заемных средств и перспектива дальнейшего снижения цен на пшеницу делает это бессмысленным, замечает он. Эксперт предполагает, что активно дешеветь на внутреннем рынке зерно продолжит как минимум следующие несколько недель.

Несмотря на перестройку логистики, экспорт зерна в августе, вероятно, останется сниженным. В ИКАР прогнозируют, что за рубеж может быть продано 2,5–3 млн тонн пшеницы, или на 32–43% меньше год к году. Андрей Сизов предполагает, что из-за проблем с логистикой Россия в августе может недопоставить на зарубежные рынки 1,5 млн тонн пшеницы.

Союз экспортеров и производителей зерна 31 июля заявил о том, что систематические атаки могут полностью заблокировать коридоры Черного моря. В результате чего в текущем сезоне Россия не сможет поставить за рубеж 30–35 млн тонн пшеницы: это 15% от объема ее совокупных продаж в мире.

Ситуация может привести к глобальному дефициту и росту цен, а в беднейших странах начнется голод, замечали в союзе. Там не исключали, что экспортная стоимость пшеницы достигнет $340–370 с поставкой из портов Черного моря.

Компенсировать выпавший объем в мире будет сложно в том числе из-за кризиса на Украине. Цены на масличные и зерно в стране упали в среднем на 30% из-за нарушения логистики на Черном море, сообщило агентство Reuters 4 августа со ссылкой на министра сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого. По словам чиновника, ситуация ставит под угрозу экспорт примерно 50% зерна и масличных в этом году, потери аграрного сектора оцениваются в $1,5–3 млрд.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев