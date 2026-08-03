Беспилотный террор на курорте

В курортном поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком экстренные службы ликвидируют последствия утренней атаки беспилотников, которая продолжалась всего девять минут, но имела тяжелые последствия: семь человек погибли, 47 — ранены. Официальная информация о том, куда упали обломки, подается очень скупо — оперштаб ограничился сообщением, что атаке подверглась гражданская инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Город-курорт Геленджик вместе с пригородными поселками в течение полутора суток дважды попадал под удары украинских беспилотников. В ночь на 2 августа сирены включились в 3:28. Мэр города Алексей Богодистов в своем канале в Max предупредил жителей, что громкие звуки в небе — это работа ПВО. Градоначальник рекомендовал не выходить на улицу и соблюдать осторожность. Отбой воздушной тревоги прозвучал в 9:03, а спустя несколько часов стало известно, что при падении обломков дронов повреждено здание магазина, выбиты стекла.

Воскресный день и следующая ночь в Геленджике прошли спокойно. Новый сигнал воздушной опасности прозвучал в понедельник в 8:34. Тревога была отменена уже в 8:43, но вскоре после этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в курортном поселке Архипо-Осиповка произошла трагедия — из-за падения обломков БПЛА люди погибли и получили ранения.

Сначала краевые власти сообщили о трех погибших, в полдень 3 августа стало известно, что количество жертв увеличилось до четырех человек, позднее число жертв выросло до семи.

По информации мэра города, при ударе БПЛА пострадали 47 человек. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнял, что четверо мирных жителей, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.

В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в поселке Архипо-Осиповка подверглась атаке украинских беспилотников. Господин Кондратьев ограничился заявлением, что целью нападения стала гражданская инфраструктура. Он выразил соболезнования родственникам погибших и поручил мэру Геленджика Алексею Богодистову оказать необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

На месте инцидента в Архипо-Осиповке организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Помощь пострадавшим оказывали пять бригад скорой помощи из Геленджика, три бригады из Туапсе, а также специалисты центра медицины катастроф из Краснодара. Мэрия Геленджика сообщила, что медицинские учреждения города-курорта обеспечены лекарствами и донорской кровью, помощь добровольцев не требуется. Прокуратура Геленджика организовала горячую линию для приема обращений граждан и оказания правовой помощи.

Расследовать преступление, по данным “Ъ”, будут в главном следственном управлении СКР как теракт (ст. 205 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар