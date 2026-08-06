Пассажиры спустились на землю

Как выяснил “Ъ”, пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом падает в шесть раз сильнее, чем по стране в целом. На трафике сказывается влияние «Ковров», снижение транзита через Москву, уход с маршрута ряда авиакомпаний из-за конкуренции с «Аэрофлотом» и отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом снизился за первую половину 2026 года на 18%, до 1,6 млн человек, рассказали “Ъ” источники в отрасли, в том числе близкие и Минтрансу. По итогам семи месяцев темпы падения замедлились до 16%.

Сокращение трафика на этой линии в разы превышает динамику по стране.

По данным Росстата, за первое полугодие пассажиропоток авиакомпаний снизился на 3,2%, до 49,2 млн пассажиров. В июне показатель сократился на 7,6% год к году, до 9,6 млн человек. Общий пассажиропоток Пулково за полугодие снизился на 3%, до 9,4 млн человек. На внутренних линиях трафик снизился на 7%, до 7 млн человек, на международных вырос на 14%, до 2,4 млн человек

В этой связи часть собеседников “Ъ” делает вывод о снижении транзитного трафика через Москву в пользу прямых рейсов за рубеж из Петербурга. Но в большей степени спад объясняется усиливающимся влиянием «Ковров». В декабре 2025 года в Пулково сообщали, что потеряли за год около 15% пассажиропотока на московском направлении из-за регулярных закрытий аэропорта в связи с беспилотной угрозой (см. “Ъ” от 11 декабря 2025 года). В пресс-службах Пулково и Росавиации комментировать запрос “Ъ” не стали.

В первую очередь сбои в расписании повлияли на деловой трафик. По оценке компании «Аэроклуб» (крупный оператор на рынке делового туризма), спрос на авиаперелеты на линии Москва—Петербург за шесть месяцев сократился на 23%. Одновременно до 20% вырос спрос на железнодорожные поездки. В результате доля поездов в структуре деловых поездок между городами увеличилась с 61% до 70%, из которых 90% пришлось на скоростные. «Бизнес все чаще оценивает транспорт не только по тарифу, но и по общей управляемости поездки, для компаний важны время сотрудника и предсказуемость расписания»,— отметила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что объем перевозок между Москвой и Петербургом за семь месяцев остался на прошлогоднем уровне — около 7 млн пассажиров, из которых более 3,1 млн человек перевезли поезда «Сапсан». В «Автодоре» комментировать трафик по М-11 не стали.

Помимо роста транзита и «Ковров» эксперты видят причины и в уходе из Пулково ряда авиакомпаний на маршруте из-за конкуренции с программой «Шаттл» «Аэрофлота».

Летом 2024 года по программе между городами было запущено около 70 рейсов в день с интервалом от 15 минут и возможностью поменять время или аэропорт вылета. После этого полеты между городами прекратили, в частности, «Уральские авиалинии», Smartavia и Utair. Последняя завершила программу на этой линии весной 2026 года. Сейчас рейсы между аэропортами Москвы и Пулково выполняют «Аэрофлот» и входящие в группу «Победа» и «Россия», а также S7 и «Азимут».

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что за первую половину 2026 года на рейсах «Аэрофлота» и «России» в рамках «Шаттла» зафиксировано «небольшое снижение пассажиропотока», который за период составил 1,15 млн пассажиров. Для сравнения: только в первое лето действия программы «Шаттл» с июня по август ею воспользовался 1 млн человек. Показатели снижения в компании не раскрыли, уточнив лишь, что перед стартом летнего сезона текущего года было оптимизировано количество рейсов на линии, что позволило перераспределить флот SSJ 100 на другие востребованные маршруты. Как писал “Ъ”, у «России» в июне не летало 17 из 78 SSJ 100 (см. “Ъ” от 29 июня). «Победа» нарастила пассажиропоток за шесть месяцев между Москвой и Петербургом на 2%, до 285 тыс. пассажиров.

В S7 сообщили, что пассажиропоток на рейсах между Москвой и Петербургом вырос с начала года на 17% в связи с увеличением частотности рейсов с двух до трех в день в том числе для уменьшения времени стыковок Петербурга с городами Сибири и Дальнего Востока. В «Азимуте» “Ъ” не ответили.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что в доле общего снижения пассажиропотока на рейсах Москва—Петербург около 4 процентных пунктов (п. п.) приходится на влияние общего сокращения спроса на внутренних линиях. До 8 п. п приходится на отток пассажиров на поезда, «где вероятность своевременного прибытия гораздо выше». Еще до 7 п. п., по мнению эксперта, составляет снижение трафика непосредственно из-за «Ковров».

Айгуль Абдуллина