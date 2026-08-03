Растрата в особо кредитном размере

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы в заочном порядке приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» Андрея Вдовина. По версии следствия, в 2015 году перед банкротством Финпромбанка он помог его руководителям вывести из кредитного учреждения $11 млн, взяв необеспеченный заем. Ранее на шесть лет колонии уже был осужден заместитель руководителя кредитного департамента Александр Лаврентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Вдовин (второй справа) успел уехать за границу до того, как понадобился следствию

Фото: соцсети Андрей Вдовин (второй справа) успел уехать за границу до того, как понадобился следствию

Фото: соцсети

Прежде чем прокурор огласила обвинительное заключение, судья Варвара Оганова по ходатайству прокурора продлила на три месяца срок ареста недвижимости и денежных средств жены подсудимого Софьи Вдовиной «в целях обеспечения гражданских исков и иных имущественных взысканий», которые могут быть наложены на фигуранта. Речь шла о квартире на Фрунзенской набережной, трех земельных участках в городском округе Одинцово Подмосковья и автомобилях — Mercedes E-350 и Gelandewagen-500. На счетах женщины оказалось $ 9,8 млн и 540 млн руб. Сама госпожа Вдовина, как сообщила судья, уведомлялась о начале процессе, однако направленная ей повестка вернулась обратно.

Что касается Андрея Вдовина, который является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, то он был заочно арестован еще в 2018 году в рамках другого расследования — о хищении путем мошенничества в общей сложности $13 млн из АТБ, главой и совладельцем которого он являлся. К тому времени банкир покинул Россию, и его объявили в розыск.

В рамках же дошедшего до суда дела Андрею Вдовину вменили в вину растрату в особо крупном размере на сумму $11 млн.

Согласно оглашенному прокурором обвинительному заключению, преступление было совершено Андреем Вдовиным в июне 2015 года в составе группы лиц, в которую входили организовавшие его председатель правления и кредитного комитета АКБ «Финпромбанк» Станислав Перминов, а также президент и председатель совета директоров банка Анатолий Гончаров. Последние и вовлекли в организованную группу Андрея Вдовина, заместителя управления кредитных операций Финпромбанка Александра Лаврентьева, а также директора подконтрольной им компании ООО «Эко Инжиниринг» Дмитрия Семенова.

Как отметила прокурор, руководствуясь «корыстными побуждениями и личными мотивами», Андрей Вдовин написал заявление на получение кредита без намерения его возврата.

5 июня 2015 года Финпромбанк «без положительного решения кредитного комитета в нарушение внутренних документов» выдал ему «невозвратный и необеспеченный кредит» в размере $11 млн (в то время по курсу ЦБ 604,8 млн руб.) на приобретение ценных бумаг под 13% годовых на 364 дня.

Полученные заемные средства ушли с расчетного счета Андрея Вдовина в банк-нерезидент «М2М Европа АС» (Bank M2M Europe AS) в Латвию, где «в целях сокрытия преступных действий и искусственного создания видимости исполнения кредитного договора» банкир приобрел ценные бумаги, реализованные «им там же 8 июня за $10,9 млн, которыми он распорядился по своему усмотрению».

В обвинительном заключении указано, что на момент выдачи ссуды финансовое положение Андрея Вдовина являлось «плохим» — его доходов было недостаточно для погашения основного долга, кроме того, у него не было сопоставимого сумме кредита необремененного имущества. Спустя несколько дней, 19 июня 2015 года, Андрей Вдовин, продолжая «действовать умышленно согласно своим обязательствам перед руководителями организованной группы», открыл в подконтрольном ему АТБ кредитную линию на $11 млн аффилированной со Станиславом Перминовым и Анатолием Гончаровым организации ООО «Эко Инжиниринг».

19 сентября 2016 года у АКБ «Финпромбанк» была отозвана лицензия, а 25 октября он был признал банкротом. Та же судьба постигла АТБ.

Анатолий Гончаров и Станислав Перминов также успели уехать за границу. Как сообщал еще в декабре 2023 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, они были заочно обвинены в растрате 8,9 млрд руб. и объявлены в розыск.

За хищение средств Финпромбанка успел ответить только Александр Лаврентьев, подписавший от имени банка ряд невозвратных и необеспеченных кредитных договоров.

По приговору Мещанского суда он в декабре 2024 года получил за растрату шесть лет колонии общего режима со штрафом в сумме 1 млн руб. Свою вину он отрицал, утверждая, что денег не похищал, а лишь выполнял свою служебные обязанности.

Когда прозвучало обвинительное заключение, назначенный Андрею Вдовину адвокат Николай Шарикало заявил, что «по понятным причинам» выяснить отношение подзащитного к предъявленному обвинению ему не удалось. «Вместе с тем, с учетом того что дело рассматривается заочно, сторона защиты делает вывод, что подзащитный выразил позицию непризнания вины»,— сказал адвокат, после чего прокуратура приступила к исследованию доказательств. Ожидается, что 13 августа суд допросит представителя потерпевшего, которым выступил правопреемник рухнувшего Финпромбанка — Агентство по страхованию вкладов.

Что касается Андрея Вдовина, то, если суд сочтет его вину доказанной, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также ему предстоит ответить по ряду других дел. В частности, экс-банкиру инкриминируют растрату средств инвесторов холдинга VMHY, а также ПАО «М2М Прайвет банк» и АТБ на сумму 14,5 млрд руб. в составе преступного сообщества. В ОПС, по версии следствия, входили его бывшие партнеры по бизнесу золотопромышленник и экс-сенатор Павел Масловский и экс-совладелец сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилл Якубовский. Процесс по их делу стартовал в июле в Пресненском райсуде Москвы. Дело же в отношении Андрея Вдовина и гендиректора ООО ФТК Бориса Миракова, объявленных в розыск, выделено в отдельное производство.

Мария Локотецкая