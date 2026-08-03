Минпромторг заявил о росте продаж новых авто в России на 10% за семь месяцев

Объем продаж новых автомобилей в России вырос на 10% по итогам января-июля 2026 года. За этот период было продано 815,1 тыс. машин, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Наибольшее количество продаж зафиксировали среди легковых авто – 732,1 тыс. штук (+13,3%). Также было реализовано 48 тыс. легковых коммерческих авто (-17,2%); 29,3 тыс. грузовиков (-6,7%) и 5,7 тыс. автобусов (-3,5%).

Значительные темпы роста Минпромторг отметил на рынке гибридов и электромобилей, объем которого увеличился на 94,7% — до 70,2 тыс. штук. При этом на рынке новых машин электромобили и гибридные авто заняли долю в 9%.

Доля электромобилей, изготовленных в России, составила 45,8%. Всего за семь месяцев было продано 18,5 тыс. гибридов и электромобилей российской сборки. «Чистых» электромобилей за тот же период продали более 7 тыс. штук (+15,3%).

По итогам января-июля сегмент машин отечественного производства превысил 516 тыс. штук, что на 26,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Так, доля российской техники достигла 63,4% за отчетный период.

Только за июль рынок новых машин в России составил 135 тыс. штук — на 0,3% больше год к году. Из них было продано 121,4 тыс. легковых авто (+1,2%), легковых коммерческих авто — 8 тыс. (-13%), 4,7 тыс. грузовиков (+7,5%), 812 автобусов (-19,3%).