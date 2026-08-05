Wildberries готовится запустить собственный мессенджер

“Ъ” обнаружил в «СПАРК-Интерфакс» регистрацию нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие.

Ранее глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать: сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки, писал ТАСС в июне. “Ъ” направил запрос в Wildberries & Russ.

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России. Основными владельцами считаются Татьяна Ким и структуры Russ. Оборот RWB в России в 2025 году вырос на 49% год к году, до 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 68% год к году, до 175 млрд руб. По данным ФАС, в начале 2024 года доля Wildberries на рынке составила 47%.

Варвара Полонская