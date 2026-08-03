Оригинальное решение

Российская «дочка» индийской фармкомпании Dr. Reddy’s получила от «Вертекса» права на три гинекологических препарата. Сумма сделки могла превысить 550 млн руб. Эти лекарства показаны в том числе для облегчения симптомов постменопаузы. Спрос на препараты в этой категории растет вместе с увеличением продолжительности жизни в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание фармацевтической компании «Вертекс»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Здание фармацевтической компании «Вертекс»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Фармкомпания «Вертекс» передала ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (российское юрлицо индийской Dr. Reddy’s) права на три гинекологических препарата. Об этом “Ъ” сообщили стороны сделки. «Вертекс», согласно условиям соглашения, продолжит производить эти препараты, но уже в качестве контрактной площадки, а Dr. Reddy’s получит права на препараты в России и возможность расширить их на страны СНГ. Сумму сделки стороны не раскрыли. Исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов оценивает портфель препаратов в 550–610 млн руб.

АО «Вертекс» основано в Санкт-Петербурге в 1999 году. Компанию создали владельцы холдинга «Генезис» Алексей Хромов и Владимир Григориади, до этого развивавшие аптечную сеть «Первая помощь» и фармдистрибуцию. В 2008 году партнеры погибли с разницей в несколько месяцев. Основной версией следствия был суицид (см. “Ъ” от 29 ноября 2008 года). Сейчас АО «Вертекс», по данным СПАРК, контролирует кипрская Raoth Holdings Limited. Как писал «Деловой Петербург» в 2021 году, 25% структуры принадлежали Марии Борисовой и Петру Хромову. Сейчас в портфеле «Вертекса» 430 наименований лекарств, БАДов и косметики. В 2025 году выручка компании выросла на 14% год к году, до 24,9 млрд руб.

Dr. Reddy’s основана в Индии в 1984 году. Специализируется в основном на создании дженериков и биоаналоговых препаратов. Российское юрлицо ООО «Др. Редди’с Лабораторис» по итогам 2025 года нарастило выручку на 15,8%, до 35 млрд руб., чистую прибыль — на 16%, до 688,3 млн руб.

Новые препараты Dr. Reddy’s — гинекологические средства местного применения. «Эльжина» — противомикробное лекарство. «Миражэль» и «Орниона» — гормональные препараты, они нужны, в частности, для облегчения симптомов постменопаузы, говорит гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович.

Рынок препаратов этого сегмента в России растет в среднем на 5,5% в год, говорит госпожа Ходанович. Согласно RNC Pharma, совокупные продажи средств для менопаузальной гормональной терапии в январе—июне составили 5,2 млн упаковок на 9 млрд руб. Год к году значения прибавили 6,8% и 14,5%. Спрос на прогестогены (препараты с гормоном прогестероном) прибавил 3,1% в натуральном выражении, до 5,7 млн упаковок, и 10,4% в деньгах, до 5,4 млрд руб.

Тенденция обусловлена демографией. Менопауза наступает в 45–55 лет, а средняя продолжительность жизни постепенно увеличивается.

Согласно Росстату, на 1 января 2025 года в России проживало 37,3 млн женщин старше 45 лет и 26,9 млн женщин в возрасте от 55 лет — это 25,5% и 18,3% от всего населения России на тот момент.

Но препараты «Вертекса» пока сталкиваются скорее со снижением спроса. Согласно DSM Group, в январе—июне в аптеках России было реализовано 205,3 тыс. упаковок «Эльжины» на 183,9 млн руб. Год к году значения сократились на 36% и 30% соответственно. Натуральные продажи «Миражэль» сократились на 16% год к году, до 8,5 тыс. упаковок, денежные — на 1%, до 14,9 млн руб. Продажи «Орнионы» выросли в натуральном выражении на 4%, до 53,3 тыс. упаковок, в деньгах — на 9%, до 68,4 млн руб.

Препараты в своих терапевтических группах уступают аналогам. Согласно RNC Pharma, «Эльжина» среди средств для лечения трихомоноза занимает лишь пятое место по продажам. «Орниона» в группе средств для менопаузальной гормональной терапии занимает одиннадцатую позицию. «Миражэль» среди других прогестогенов лишь на 14-м месте по продажам.

Исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов поясняет, что для продвижения брендов их владельцу потребуются серьезные вложения в маркетинг.

Вероятно, у «Вертекса» ресурсов на это сейчас нет или существуют другие приоритеты. Продажа брендов, по его словам, может быть оптимальным вариантом получить деньги на развитие в условиях дорогих заемных средств.

Виктория Колганова