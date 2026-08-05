Доставка замедлила скорость
Темпы роста рынка курьерских услуг снизились более чем в три раза
В первой половине 2026 года объем рынка курьерских услуг вырос только на 8,8%, до 37 млрд руб., при росте в 33,4% годом ранее. Причина такого замедления — насыщение этой отрасли в Москве, обеспечивающей значительный объем всего российского рынка. Также на этот бизнес давит высокая стоимость доставки из-за ограниченного потребительского спроса.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В январе—июне 2026 года объем курьерских услуг, предоставленных частным лицам, вырос на 8,8% год к году, до 37 млрд руб., следует из подсчетов “Ъ” на основе данных Росстата. Темпы роста заметно замедлились: в первой половине 2025 года рынок вырос на 33,4%, за тот же период 2024 года — на 38,9%. Таким образом, за последний год темпы роста замедлились в 3,8 раза.
Это связано с эффектом высокой базы — после нескольких лет роста на 30–40% рынок переходит к более зрелой динамике, поясняет руководитель службы внутригородской логистики СДЭК Александр Воронов. Когда рынок достигает больших объемов, сопоставимые приросты в абсолютных значениях уже дают меньшие темпы роста в процентах, добавляет коммерческий директор «Яндекс Доставки» Наталья Горохова. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сложившаяся ситуация возникла из-за общего замедления темпов роста электронной коммерции.
Среди крупных регионов, где темпы роста объемов рынка курьерских услуг замедлились наиболее заметно,— Москва. Столица по объемам курьерских услуг занимает первое место. В январе—июне 2026 года в городе оборот сегмента увеличился только на 1,3%, до 18,4 млрд руб., в то время как годом ранее рост составлял 28,7%, двумя годами ранее — 33,6%. В Краснодарском крае компании, оказывающие услуги по курьерской доставке, заработали 2 млрд руб., что на 15,6% больше год к году при динамике в 18,4% годом ранее и в 1% в 2024-м. В Подмосковье рост рынка замедлился с 58% в первом полугодии 2025 года до 18,9% за аналогичный период 2026-го, когда объем оказанных услуг составил 2,1 млрд руб. В Санкт-Петербурге рынок вырос на 24%, до 2,1 млрд руб., против роста в 73,3% годом ранее.
На столицу приходится значительная часть всего объема доставки, поэтому здесь раньше сформировалась высокая база и быстрее проявился эффект насыщения, считает Наталья Горохова. Кроме того, в 2026 году столица перешла к новой модели цифрового регулирования — курьерский транспорт должен быть идентифицирован, подключен к городским информационным системам и технически настроен на соблюдение скоростных ограничений, что требует от компаний дополнительных инвестиций и, конечно, увеличивает операционные издержки, напоминает директор по развитию фулфилмент-оператора «Бета ПРО» Артем Смирнов. Москва в целом достигла своего предела, считает он.
Помимо этого, серьезным фактором является стоимость доставки. В условиях снижения покупательной способности высокая цена услуги значительно сдерживает спрос, говорит господин Смирнов. С начала 2026 года стоимость курьерской доставки выросла в среднем на 10–12%, уточняет коммерческий директор компании «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков. При этом годовая инфляция в июне 2026 года составила 6%, согласно Росстату. С учетом требований к сервисам, которые появляются в различных субъектах РФ, издержки будут только расти, уверен президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.
На этом фоне покупатели все чаще выбирают получение заказов в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), отмечает Александр Воронов, добавляя, что это дешевле, позволяет забрать заказ в удобное время и не требует ожидания курьера дома.
Логистические компании следуют за этим спросом, расширяя соответствующие каналы доставки. В начале 2026 года в России работало 226,4 тыс. ПВЗ, что на 44,7% больше год к году, следует из подсчетов «Яндекс Карт».
Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что в будущем рынок будет расти медленнее. Однако вряд ли в перспективе в регионах рынок достигнет такого же уровня развития, как в столице, исторически так сложилось, что до 80% заказов в регионах забирают из ПВЗ, резюмирует президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.