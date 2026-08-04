При атаке БПЛА в Подмосковье погибли пять человек

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Повреждены электроподстанция и административное здание. Погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов

По словам губернатора, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок при попадании БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, открытое горение уже ликвидировали. В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и машину. Произошел пожар, его уже потушили.

«Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах»,— уточнил господин Воробьев.

Минобороны РФ о сбитых над регионом беспилотниках пока не сообщало. В предыдущий раз крупной атаке Подмосковье подверглось 20 июля, тогда пострадали 10 человек. Андрей Воробьев говорил, что власти региона ставят приоритетом защиту граждан и критически важной инфраструктуры от атак БПЛА.