ФАС возбудила дело против Apple из-за непредустановки RuStore и «Макс»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее уже возбуждала дела против Apple, например, в 2020 году после жалобы «Лаборатории Касперского» на препятствия для приложений родительского контроля. В 2021 году ФАС оштрафовала Apple на 906 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, а в 2023 году суд подтвердил законность этого штрафа. Кроме того, ФАС потребовала от Apple объяснить блокировку российских систем бесконтактной оплаты и удалить положения из документации, которые дают право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства, продаваемые в России, действует с апреля 2021 года. В 2025 году вступает в силу закон, обязывающий устанавливать российские магазины приложений на все смартфоны и планшеты. Авторы инициативы не скрывают, что она нацелена на Apple, которая пока не допускает установку сторонних приложений на свои устройства. Власти РФ, институты развития и представители бизнеса ведут переговоры с Apple о допуске RuStore в App Store, однако договоренности еще не достигнуты. В случае принятия инициативы за неисполнение нормы производителям будут грозить оборотные штрафы.