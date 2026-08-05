Резво отжеребились

Вечером 5 августа президент России Владимир Путин встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, которая рассказала президенту, как идет подготовка к сентябрьскому волеизъявлению граждан. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников понял для себя, что готово все, включая беспилотники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова, как всегда, ничего не утаила от Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ Элла Памфилова, как всегда, ничего не утаила от Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ

В этот день у Владимира Путина было сразу несколько рабочих встреч. Но уверен, на встречу именно с Эллой Памфиловой он идет как на праздник. Ведь речь на этих встречах идет про выборы.

— Элла Александровна, подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько — 2200 кампаний будет в этом году? — уточнил президент.

— Я вам как раз подготовила материал, там подробная статистика...— отослала его к презентационному альбому глава Центризбиркома.

Она рассказала про то, из чего состоял ее день:

— У нас сегодня прошла жеребьевка. Поскольку у нас из 17 партий, имеющих право проводить федеральные кампании, 11 изъявили такое намерение, и все 11 мы зарегистрировали.

Бывало и больше. Партии, похоже, потеряли уверенность в завтрашнем дне. А ведь он придется на День голосования.

— Сегодня провели жеребьевку,— повторила Элла Памфилова.— У нас сформирован бюллетень, состоящий из представителей партий. 3103 кандидата зарегистрированы...

— Как жеребьевка-то прошла? — перебил ее президент.— Кто там первый, второй, третий?..

— Вы знаете, все честно,— сразу быстро сказала Элла Памфилова.— Прозрачный барабан! Первый номер достала «Единая Россия»!

— Кто его достал?

— Карелин (трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин.— А. К.). Его рука, правда, туда не могла поместиться (В прозрачный барабан.— А. К.)... Девочка помогала ему...

Складывалось такое впечатление, что девочка помогала Александру Карелину засунуть руку в барабан.

Это было ошибочное впечатление.

— Он чемпион, он привык быть первым! — нашелся Владимир Путин.

— Вы знаете, это в первый раз с «Единой Россией»... У нас два раза подряд КПРФ вытаскивала первый шарик...— разочаровала президента глава Центризбиркома.

То есть номер 1 — это не номер Победы.

С другой стороны, всем слишком хорошо известно, что победа там, где «Единая Россия», что ты ни вытаскивай.

— 3103 человека из партий зарегистрировано...— рассказывала Элла Памфилова.— Из них примерно треть — это женщины, две трети — мужчины. Молодежи много, 21%,— это кандидаты до 35 лет (кандидаты в депутаты, а не наук, например.— А. К.). 70%, основная масса,— это 35–65 лет. И 9% — старше 65 лет. Кандидатский корпус от партии омолодился, хотела бы сказать, он гораздо более молодой, чем прежний.

Она не могла не рассказать о новом качестве кандидата:

— Сейчас в составе кандидатов федеральных списков от партии у нас 110 человек — это участники, ветераны специальной военной операции. От «Единой России» 52 участника СВО зарегистрировано; «Родина» — 12; ЛДПР — 11; «Справедливая Россия» — тоже 11; КПРФ — девять; «Пенсионеры» — семь; «Коммунисты России» — три; «Зеленые» — три; «Новые люди» — два; «Яблоко» — ноль и Партия прямой демократии — ноль. То есть хорошее представительство участников специальной военной операции, и мы, конечно, им уделяем особое внимание.

Ноли «Яблока» и Партии прямой демократии сулят им, боюсь, близкие цифры на выборах.

— Конечно, основное отличие этой кампании от аналогичной кампании 2021 года по выборам депутатов Государственной думы — это то, что мы решаем сложнейшую задачу, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации,— оговорилась Элла Памфилова,— поскольку, я бы так сказала, от киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать все что угодно. И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности. Но при этом — и в этом отличие этой кампании — мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости, прозрачности... Сочетание безопасности, но при сохранении все-таки открытости и прозрачности... Естественно, принимаем все меры безопасности...

Как все это совместить, трудно представить.

— И спасибо вам и за то, что на Совете безопасности рассматривался этот вопрос, что ваше поручение как раз направлено на это... Очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме и мы со всеми этими угрозами справились.

На Совете безопасности, видимо, и старались совместить.

— Конечно, мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания...— сказала глава ЦИКа.— У нас проведены тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силовыми ведомствами, назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях... Мы надеемся на лучшее, но готовиться к худшему в том числе мы должны... Тогда все будет нормально. Отвечающий за эвакуацию, отвечающий за пожарную безопасность, отвечающий, помогающий сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся на участке, предотвращать те или иные провокации,— это тоже. То есть ко всему надо быть готовыми.

Беда, она намекала, может прийти и снаружи, и изнутри.

— Думаю... надеюсь... и даже уверена! — поправилась Элла Памфилова,— с учетом того что работу проведем — что мы будем готовы.

— Элла Александровна, те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти,— рассказал президент,— те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать.

Тут она его не поняла:

— Зато воюют, убивают наших детей. Вот это они могут. Знаете, сжимаются кулаки.

Владимир Путин не имел в виду тех, кто убивает наших детей. Он говорил как раз про тех, кто не уверен в том, чего он хочет, внутри системы, прежде всего избирательной.

— Сейчас укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его,— добавил он.— И выборы, хорошо проведенные выборы, и люди, которые придут… Наши бойцы там героически воюют, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос и внести хоть скромный вклад в победу — это просто, наверное, обязанность...

То есть это самое малое из того, что могут сделать для победы мирные граждане.

— От легитимности этой власти зависит единство нашего общества,— раскрыл он смысл этих, да и всех выборов (но особенно этих).— А работают (на выборах.— А. К.) главным образом женщины, в основном женщины, да?

Владимир Путин решил сменить сложную тему.

Но эта тоже оказалась непростой:

— Да, 80%...— подтвердила Элла Памфилова.

— Кстати говоря, среди кандидатов, как я посмотрел, и вы сейчас об этом сказали, женщин не так уж и много — 26%, а мужчин — 74...

— Все равно процесс идет! — утешила его Элла Памфилова, хотя еще неизвестно, на какой стороне Владимир Путин.— В нашей системе все больше женщин на руководящих должностях...

Если бы в комнате было зеркало, можно было бы сказать, что она посмотрела на себя.

— Мы сейчас предусмотрели девять видов голосования,— пояснила уже в заключение глава ЦИКа.— Чтобы максимально информировать людей, мы в этот раз — у нас 36 регионов, которые имеют труднодоступные районы,— активно пытаемся использовать в том числе беспилотники — летающие и плавающие — для доставки бюллетеней, документации, чтобы облегчить жизнь нашим женщинам, конечно, которые там на собачьих, оленьих упряжках добираются до каждого избирателя!

А вот это в сложившихся обстоятельствах, возможно, и избыточная услуга.

Люди, увидев спешащий к ним беспилотник, могут броситься не к нему, как было бы в случае с оленем, а от него.

Андрей Колесников