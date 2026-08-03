У «Здорового города» новый хозяин

«Ригла-Здравсити» выкупила воронежскую сеть аптек «Здоровый город». Сумма сделки оценивается в 370–430 млн руб. без учета обременений. Но поскольку прибыльность «Здорового города» почти нулевая, покупатель мог заплатить за актив заметно меньше — около 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Группа «Ригла-Здравсити» сообщила, что выкупила воронежскую сеть «Здоровый город». По условиям соглашения, покупателю перешли три юрлица и 55 аптек. 12 из 55 купленных аптек имеют также отделы оптики, в девяти есть и врачебные кабинеты. Сумма сделки не раскрывается. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость актива могла составить от 370 млн до 430 млн руб. без учета обременений.

Один из источников “Ъ” на инвестрынке оценивает сделку в 100–250 млн руб., поскольку совокупная чистая прибыль трех приобретенных юрлиц в 2025 году была практически нулевой.

Для сравнения: приобретение группой «Ригла-Здравсити» в прошлом году 55 точек калининградской сети «Новая аптека» оценивалось примерно в 200 млн руб. Но у «Новой аптеки» была чистая прибыль на уровне 20 млн руб., а воронежская сеть по операционной эффективности выглядит слабее, отмечает собеседник “Ъ”.

Сеть «Здоровый город» создана еще в 1990-х годах в Воронежской области. Согласно СПАРК, ООО «Ригла» в конце июля перешли ООО «Центр», ООО АМП и ООО «Фарм-Север». Эти компании ранее принадлежали Олегу и Рите Литавриным. Совокупная выручка трех компаний в 2025 году составила 1,2 млрд руб., увеличившись на 2,9% год к году. Чистая прибыль у «Центра» была на уровне 4,3 млн руб., у «Фарм-Севера» она составила всего 663 тыс. руб., ООО АМП по итогам года зафиксировало убыток в размере 4,8 млн руб.

«Ригла-Здравсити» входит в группу «Протек» Вадима Якунина. Согласно СПАРК, выручка компании в 2025 году выросла на 33%, до 93,8 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 75%, до 561,4 млн руб. По собственным данным, у сети 7,3 тыс. аптек в 75 регионах России. Согласно DSM Group, в первом квартале 2026 года оборот сети составил 73,4 млрд руб. Сеть контролирует 11,7% российского фармритейла и лидирует по обороту среди других аптечных сетей.

Как отметили в «Ригла-Здравсити», сделка позволила группе нарастить количество аптек в Воронежской области до 185 точек. В перспективе доля сети на локальном рынке может достичь 12%. По словам директора по развитию группы «Ригла-Здравсити» Сергея Ковалева, аптеки сменят вывески на «Здравсити» до конца 2026 года. Команду «Здорового города» группа собирается сохранить.

При этом семья Литавриных, как пишет местное издание «Абирег», сохранила управление недвижимостью. У Риты Литавриной осталось ООО «Здоровый город», занимающееся арендой и управлением недвижимостью. Таким образом, семья основателей аптечной сети передает покупателю риски дальнейших инвестиций и конкуренции, говорит гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. При этом сохранение недвижимости позволяет продолжать контролировать более предсказуемый арендный поток. А новый собственник за счет закупочных возможностей, логистики и ИT-систем «Протека» сможет повысить оборот и рентабельность точек, говорит эксперт.

Виктория Колганова