С платформы в колонию

К восьми с половиной годам колонии в Москве приговорен бывший начальник Казанского вокзала Игорь Черников. Он признан виновным в том, что получил от предпринимателя взятку, пообещав тому помещения вокзала под торговлю и защиту от проверок. Игорь Черников вину частично признал, а приговором остался недоволен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский вокзал

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Казанский вокзал

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На оглашение приговора 3 августа 38-летний Игорь Черников, находившийся под домашним арестом, пришел с электронным браслетом на правой ноге и баулом с вещами. Накануне в прениях прокурор запросил для него десять лет колонии строгого режима, поэтому бывший начальник Казанского вокзала столицы иллюзий относительно судебного решения, видимо, не питал.

Как сообщал “Ъ”, Игоря Черникова задержали в начале июня 2025 года. В этот момент он уже покинул пост начальника Казанского вокзала и работал исполнительным директором Уральского радиотехнического колледжа имени А. С. Попова в Екатеринбурге. Фигуранту предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, но Дорогомиловский суд Москвы не стал заключать его под стражу, а отправил под домашний арест, как просила защита.

Согласно материалам уголовного дела, в период с декабря 2023 по сентябрь 2024 года Игорь Черников (руководил вокзалом с 2017-го по декабрь 2024-го) через своего заместителя Максима Белецкого вымогал взятку у предпринимателя (имя не разглашалось) за предоставление вокзальных помещений под три торговые точки, а также общее покровительство и благополучный исход проверок деятельности бизнесмена.

Максим Белецкий затребовал 4 млн руб., из которых 1,3 млн передал своему руководителю Игорю Черникову. Однако о незаконной сделке стало известно правоохранительным органам, и передача денег проходила под контролем оперативников.

Максима Белецкого задержали первым, он был обвинен в посредничестве во взяточничестве и получении особо крупной взятки (ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он пошел на сотрудничество со следствием. При этом уже на процессе, который состоялся ранее, он сумел убедить суд, что был не взяточником, а мошенником. Признавая факты получения денег и передачу шефу его доли, Максим Белецкий при этом настаивал, что никаких обещаний, данных предпринимателю, он выполнять не собирался. В результате Мещанский суд Москвы переквалифицировал его обвинение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил пять лет условного заключения.

Такой же позиции придерживался в суде и Игорь Черников. Не отрицая, что он получил от своего заместителя 1,3 млн руб., бывший начальник вокзала настаивал, что также не собирался предоставлять помещения и покровительствовать предпринимателю. В ходе прений адвокаты просили переквалифицировать действия Игоря Черникова на ту же ст. 159.

Но в этом случае суд с версией защиты не согласился. Председательствовавшая на процессе Марина Сосновцева признала Игоря Черникова виновным во взятке и назначила ему восемь с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначен штраф в пятикратном размере взятки — 6,5 млн руб. А после освобождения ему запрещено на десять лет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

После оглашения приговора сотрудник ФСИН снял с ноги Игоря Черникова электронный браслет, а конвоир надел на него наручники.

На выходе из зала адвокат осужденного сказал, что считает несправедливостью, что Максиму Белецкому назначен условный срок, а Игорю Черникову реальный, поэтому приговор следует обжаловать.

Алексей Соковнин