Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7%
Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Изменение приведено в комментарии на сайте регулятора.
По итогам второго квартала годовая инфляция достигла 6%, а в апрельском прогнозе Банк России оценивал ее в 5,9%. В июне и июле, как отмечает регулятор, инфляция ускорилась главным образом за счет роста цен на нефтепродукты.
Банк России ожидает, что ситуация на рынке топлива будет постепенно стабилизироваться, а потребительские цены будут расти медленнее. Устойчивая инфляция во втором полугодии сохранится в пределах 4–5% в пересчете на год. Возвращения годовой инфляции к целевым 4% регулятор прогнозирует в 2027 году.
24 июля ЦБ понизил ключевую ставку до 14% годовых. Тогда средний уровень ставки на 2026 год прогнозировался в диапазоне 14,5–14,6%.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
В январе 2026 года российская экономика столкнулась со снижением ВВП на 2,1% после роста на 1,9% в декабре 2025 года, что побудило Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредить о близости к стагфляции — сочетанию застоя ВВП и роста цен. При этом Банк России считает сценарий стагфляции маловероятным, прогнозируя постепенное возвращение инфляции к целевым 4%.
Банк России прогнозирует, что инфляция в стране опустится до 4–5% в 2026 году и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Для достижения устойчиво низкой инфляции регулятор продолжит поддерживать высокие процентные ставки в экономике. Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год, ранее составлявший 4-5%, был уточнен.
По итогам 2025 года годовая инфляция в Татарстане составила 6,64%, превысив общероссийский уровень в 5,59%. В целом по стране инфляция в декабре 2025 года достигла 5,59%, а в ноябре замедлилась до 6,64% с 7,71% в октябре. Правительство «самым внимательным образом» следит за повышением цен и анализирует ситуацию, и президент России Владимир Путин заявлял, что по итогам 2025 года инфляция в стране может составить 5,7–5,8%.
В октябре 2025 года средняя ключевая ставка, по прогнозам аналитиков, составит 13,7% в 2026 году. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле 2026 года заявил, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года не должна превышать 12%. В ноябре 2025 года советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключал как сохранения, так и снижения ключевой ставки до конца года, при этом прогноз по ставке в 2026 году был ухудшен с 12-13% до 13-15%.