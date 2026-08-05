Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7%

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Изменение приведено в комментарии на сайте регулятора.

По итогам второго квартала годовая инфляция достигла 6%, а в апрельском прогнозе Банк России оценивал ее в 5,9%. В июне и июле, как отмечает регулятор, инфляция ускорилась главным образом за счет роста цен на нефтепродукты.

Банк России ожидает, что ситуация на рынке топлива будет постепенно стабилизироваться, а потребительские цены будут расти медленнее. Устойчивая инфляция во втором полугодии сохранится в пределах 4–5% в пересчете на год. Возвращения годовой инфляции к целевым 4% регулятор прогнозирует в 2027 году.

24 июля ЦБ понизил ключевую ставку до 14% годовых. Тогда средний уровень ставки на 2026 год прогнозировался в диапазоне 14,5–14,6%.