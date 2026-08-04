Рейн обмелел до самого низкого уровня за всю историю наблюдений
Уровень воды в Рейне продолжает падать. Как написало Bloomberg со ссылкой на подсчеты Швейцарской высшей технической школы Цюриха, уровень воды у города Кауба на юго-западе Германии достиг 24 см. Это рекордно низкий уровень с 1880 года, когда такие данные начали собирать.
Как отмечает Bloomberg, обмеление Рейна может серьезно нарушить торговлю в Европе, так как для многих регионов эта река остается одним из важнейших путей транспортировки грузов, в том числе энергоносителей и промышленных товаров.
Уровень воды у Кауба является важным показателем с точки зрения возможности навигации по Рейну. В управлении водных путей и судоходства по Рейну отметили, что полное прекращение прохода судов по реке маловероятно, однако обмеление ведет к необходимости меньше нагружать суда. Это значит, что для перевозки того же количества грузов понадобится больше судов, и может привести к росту издержек на транспортировку и перебоям с поставками. Ранее Financial Times писала со ссылкой на экспертов, что обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%.
Рекордное обмеление Рейна этим летом вызвано засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе. Еще более серьезные последствия имеет обмеление Дуная — оно уже привело к перебоям в транспортировке грузов и к проблемам с электроэнергией в Венгрии, Румынии и Сербии.
Обмеление рек, подобных Рейну, характерно не только для Европы, но и для России, где эта проблема затрагивает как крупные, так и малые реки. К примеру, обмеление Волги является причиной обеспокоенности властей Татарстана, поскольку оно негативно сказывается на экосистеме водоема, водохозяйственной деятельности, судоходстве и туризме. Последствия маловодья могут включать гибель рыбы и перебои в работе речного транспорта. В 2019 году снижение уровня Куйбышевского водохранилища на Волге до рекордно низких отметок привело к тому, что эксперты назвали «экологической катастрофой».
Основными причинами обмеления рек считаются изменение климата, выражающееся в малоснежных зимах, потеплении климата и отсутствии паводков, а также антропогенные факторы. К ним относятся расточительная хозяйственная деятельность, вырубка лесов в водоохранных зонах и распашка земель, что приводит к снижению уровня грунтовых вод и эрозии почв. Также негативное влияние оказывает добыча песка и гравия в поймах рек, что приводит к изменению русла и снижению уровня воды.
Помимо прямого экономического ущерба для судоходства и туризма, обмеление рек создает экологические проблемы, такие как зарастание русел, ускоренный прогрев и цветение воды, а также рост концентрации вредных веществ. Эти факторы могут привести к гибели водных организмов и ухудшению качества воды. Отсутствие снега, необходимого для таяния и заполнения водохранилищ, усугубляет ситуацию, требуя экономии водных ресурсов.
Для решения проблемы обмеления предлагаются комплексные меры, включающие очистку русел рек, борьбу с загрязнением, строительство защитных гидротехнических сооружений, а также модернизацию очистных сооружений и внедрение водосберегающих технологий на предприятиях. Важна также координация действий между регионами в управлении водными ресурсами.