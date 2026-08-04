Рейн обмелел до самого низкого уровня за всю историю наблюдений

Уровень воды в Рейне продолжает падать. Как написало Bloomberg со ссылкой на подсчеты Швейцарской высшей технической школы Цюриха, уровень воды у города Кауба на юго-западе Германии достиг 24 см. Это рекордно низкий уровень с 1880 года, когда такие данные начали собирать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обмелевший Рейн, 4 августа, неподалеку от города Нойс, Германия Фото: Stephane Nitschke / Reuters Фото: Andreas Buerger / Reuters Фото: Stephane Nitschke / Reuters Фото: Martin Meissner / AP Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Обмелевший Рейн, 4 августа, неподалеку от города Нойс, Германия Фото: Stephane Nitschke / Reuters Фото: Andreas Buerger / Reuters Фото: Stephane Nitschke / Reuters Фото: Martin Meissner / AP Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Как отмечает Bloomberg, обмеление Рейна может серьезно нарушить торговлю в Европе, так как для многих регионов эта река остается одним из важнейших путей транспортировки грузов, в том числе энергоносителей и промышленных товаров.

Уровень воды у Кауба является важным показателем с точки зрения возможности навигации по Рейну. В управлении водных путей и судоходства по Рейну отметили, что полное прекращение прохода судов по реке маловероятно, однако обмеление ведет к необходимости меньше нагружать суда. Это значит, что для перевозки того же количества грузов понадобится больше судов, и может привести к росту издержек на транспортировку и перебоям с поставками. Ранее Financial Times писала со ссылкой на экспертов, что обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%.

Рекордное обмеление Рейна этим летом вызвано засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе. Еще более серьезные последствия имеет обмеление Дуная — оно уже привело к перебоям в транспортировке грузов и к проблемам с электроэнергией в Венгрии, Румынии и Сербии.

Яна Рождественская