Заславский прокомментировал новость об интересе к нему со стороны МВД
Бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с «Ъ» сообщил, что «не в курсе» проверки со стороны правоохранительных органов в отношении него.
Григорий Заславский
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
О проверке 4 августа сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к МВД источники. По их словам, речь идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. Однако дело пока не возбуждено, утверждают источники газеты.
4 августа господин Заславский сообщил «Ъ», что покидает пост ректора ГИТИСа. По данным пресс-службы вуза, решение он принял по собственному желанию. Нового руководителя выберут 15 сентября, до этого момента временно исполняющим обязанности ректора будет главный бухгалтер Ольга Ермакова.