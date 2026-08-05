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Заславский прокомментировал новость об интересе к нему со стороны МВД

Бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с «Ъ» сообщил, что «не в курсе» проверки со стороны правоохранительных органов в отношении него.

Григорий Заславский

Григорий Заславский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Григорий Заславский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

О проверке 4 августа сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к МВД источники. По их словам, речь идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. Однако дело пока не возбуждено, утверждают источники газеты.

4 августа господин Заславский сообщил «Ъ», что покидает пост ректора ГИТИСа. По данным пресс-службы вуза, решение он принял по собственному желанию. Нового руководителя выберут 15 сентября, до этого момента временно исполняющим обязанности ректора будет главный бухгалтер Ольга Ермакова.

Мария Барановская

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