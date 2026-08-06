Хуснуллин призвал создать для России железнодорожный выход к Индийскому океану

России требуется проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, продолжить путь можно в том числе через Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся»,— заявил вице-премьер в интервью ТАСС .

Господин Хуснуллин также убежден, что строительная отрасль России нуждается в долгосрочном финансировании. «Строительная отрасль уже сейчас способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год. Но если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше»,— добавил он.

Иран блокирует движение в Ормузском проливе с начала войны против США и Израиля. Оман и иранские власти ведут переговоры о сделке, которая должна восстановить судоходство через пролив. Иран добивается взимания платы в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, перевозимых судами. США настаивают на том, что никакая страна не должна контролировать пролив и взимать сборы.

Подробности — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».