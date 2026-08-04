Новый важный пункт
Ozon отправляет часть дорогостоящих товаров в ПВЗ
Ozon (MOEX: OZON) начал перемещать часть дорогостоящих товаров, например электронику и брендовые вещи, со своих складов в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Это может быть требованием страховщиков, с которыми маркетплейс договорился о компенсации рисков возможной утраты товаров в случае атак на логистическую инфраструктуру.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Ozon уведомил часть селлеров о том, что некоторые товары, хранящиеся сейчас на складах маркетплейса, будут перемещены в ближайшие пункты выдачи заказов. Копия соответствующего уведомления есть у “Ъ”. Из него следует, что продавцам не придется нести расходы за перемещение. В Ozon отказались от комментариев.
По словам одного из селлеров, перемещать товары в ПВЗ онлайн-площадка начала в ночь на 2 августа. Другой собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подчеркивает, что такие меры распространяются лишь на ограниченную категорию товаров и не затронут большую часть ассортимента. Речь идет о перемещениях дорогостоящих товаров, в основном техники и электроники, подтверждает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко считает, что это может быть связано с частичным освобождением складов, но официально информации от площадки пока не поступало, отмечает он.
Ozon — один из трех крупнейших в России универсальных маркетплейсов (наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом»). Сейчас крупнейший акционер компании — АО О23, связанное с управляющим партнером LETA Capital Александром Чачавой. Структура контролировала на 1 марта 2026 года 34,95% акций. По итогам апреля—июня выручка компании выросла на 47% год к году, до 334,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 10,1 млрд руб., что вдвое больше аналогичного показателя годом ранее, следует из неаудированной финотчетности компании.
Такие меры могут быть связаны с желанием компании минимизировать риски от участившихся атак БПЛА на объекты онлайн-торговли, считает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. Так, в результате атак на логистические объекты Wildberries, пострадало, по экспертным оценкам, 17–22% всей складской инфраструктуры онлайн-площадки (см. “Ъ” от 23 июля).
Сейчас крупные продавцы электроники и премиальных товаров генерируют значительную долю в общем обороте Ozon, поэтому защита такого ассортимента является первостепенной, поясняет Алексей Молодых. Кроме этого, считает он, это решение может быть связано и со страховыми компаниями, с которыми компания заключила соглашение 31 июля. Вероятно, перемещение товаров со складов в ПВЗ поможет компании снизить стоимость страхования или сохранить уже действующие страховые тарифы, не исключает господин Молодых.
При этом, поясняют в МАРМП, эта мера скорее вынужденная. Стандартный ПВЗ Ozon — это 10–30 кв. м складской зоны, и разместить там серьезные объемы дорогостоящего товара на длительный срок невозможно без ущерба для основной операционной деятельности точки.
При этом даже такие перемещения могут привести к росту цен в категориях электроники и брендовых товаров на 3–7% в ближайшие месяцы, считают в МАРМП. Но, добавляют в «Infoline-Аналитики», распределить товар без угрозы для текущей работы компания может: сейчас у Ozon более 85 тыс. ПВЗ по всей стране.
При этом использование площади пунктов выдачи заказов под складские объекты позволит не только рассредоточить товары и минимизировать риски их потери, но и равномерно распределить нагрузку между ПВЗ, считают в АПЭТ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупнейшие маркетплейсы) Артем Соколов отмечает, что равномерное распределение товаров не станет критической нагрузкой на ПВЗ. Решение Ozon господин Соколов считает «логичным шагом, позволяющим снизить риски потери продавцов».