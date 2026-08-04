Новый важный пункт

Ozon (MOEX: OZON) начал перемещать часть дорогостоящих товаров, например электронику и брендовые вещи, со своих складов в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Это может быть требованием страховщиков, с которыми маркетплейс договорился о компенсации рисков возможной утраты товаров в случае атак на логистическую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Ozon уведомил часть селлеров о том, что некоторые товары, хранящиеся сейчас на складах маркетплейса, будут перемещены в ближайшие пункты выдачи заказов. Копия соответствующего уведомления есть у “Ъ”. Из него следует, что продавцам не придется нести расходы за перемещение. В Ozon отказались от комментариев.

По словам одного из селлеров, перемещать товары в ПВЗ онлайн-площадка начала в ночь на 2 августа. Другой собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подчеркивает, что такие меры распространяются лишь на ограниченную категорию товаров и не затронут большую часть ассортимента. Речь идет о перемещениях дорогостоящих товаров, в основном техники и электроники, подтверждает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко считает, что это может быть связано с частичным освобождением складов, но официально информации от площадки пока не поступало, отмечает он.

Ozon — один из трех крупнейших в России универсальных маркетплейсов (наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом»). Сейчас крупнейший акционер компании — АО О23, связанное с управляющим партнером LETA Capital Александром Чачавой. Структура контролировала на 1 марта 2026 года 34,95% акций. По итогам апреля—июня выручка компании выросла на 47% год к году, до 334,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 10,1 млрд руб., что вдвое больше аналогичного показателя годом ранее, следует из неаудированной финотчетности компании.

Такие меры могут быть связаны с желанием компании минимизировать риски от участившихся атак БПЛА на объекты онлайн-торговли, считает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. Так, в результате атак на логистические объекты Wildberries, пострадало, по экспертным оценкам, 17–22% всей складской инфраструктуры онлайн-площадки (см. “Ъ” от 23 июля).

Сейчас крупные продавцы электроники и премиальных товаров генерируют значительную долю в общем обороте Ozon, поэтому защита такого ассортимента является первостепенной, поясняет Алексей Молодых. Кроме этого, считает он, это решение может быть связано и со страховыми компаниями, с которыми компания заключила соглашение 31 июля. Вероятно, перемещение товаров со складов в ПВЗ поможет компании снизить стоимость страхования или сохранить уже действующие страховые тарифы, не исключает господин Молодых.

При этом, поясняют в МАРМП, эта мера скорее вынужденная. Стандартный ПВЗ Ozon — это 10–30 кв. м складской зоны, и разместить там серьезные объемы дорогостоящего товара на длительный срок невозможно без ущерба для основной операционной деятельности точки.

При этом даже такие перемещения могут привести к росту цен в категориях электроники и брендовых товаров на 3–7% в ближайшие месяцы, считают в МАРМП. Но, добавляют в «Infoline-Аналитики», распределить товар без угрозы для текущей работы компания может: сейчас у Ozon более 85 тыс. ПВЗ по всей стране.

При этом использование площади пунктов выдачи заказов под складские объекты позволит не только рассредоточить товары и минимизировать риски их потери, но и равномерно распределить нагрузку между ПВЗ, считают в АПЭТ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупнейшие маркетплейсы) Артем Соколов отмечает, что равномерное распределение товаров не станет критической нагрузкой на ПВЗ. Решение Ozon господин Соколов считает «логичным шагом, позволяющим снизить риски потери продавцов».

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова