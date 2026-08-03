Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года
По итогам июля объем наличных денег в обращении увеличился в России на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем. Это максимальное увеличение показателя с начала года, следует из данных Центробанка.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В январе объем наличных в обороте сократился на 386,2 млрд руб. и начал увеличиваться с февраля. За февраль–июль прирост наличных составил 2 трлн 547 млрд руб.
В ЦБ объясняли рост спроса на наличные адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги со счетов.
О росте объема наличных платежей — в материале «Ъ» «Почувствуйте розницу».
Рост спроса на наличные деньги наблюдается в России не впервые. Так, аналогичные всплески фиксировались в начале пандемии коронавируса в марте-апреле 2020 года, а также в феврале и сентябре 2022 года после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации соответственно. В августе 2020 года Центробанк даже заявлял о нетипично высоком спросе на наличные для тех лет. Обычно в спокойные периоды наличная масса увеличивается на 60–120 млрд рублей в месяц.
Эксперты объясняют эти скачки различными факторами. В 2020 году причиной стало желание граждан запастись деньгами из-за опасений, связанных с пандемией и ограничениями. В 2022 году спрос был вызван неопределенностью и ростом опасений, что банки не смогут обеспечить стабильность операций. В последние годы к причинам роста спроса на наличные добавились перебои с мобильным интернетом в регионах, что делает безналичные платежи ненадежными, а также изменения в законодательстве по мониторингу платежей, усиливающие фискальный контроль и вызывающие опасения у граждан и бизнеса о чрезмерной прозрачности безналичных операций.