«Этажи» будут запрашивать выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью

Сеть риелторских агентств «Этажи» (образована в Тюмени, работает по всей РФ) будет запрашивать выписки из реестра повесток, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в компании. В Telegram-каналах появились сообщения, что теперь у покупателей или продавцов в возрасте от 18 до 65 лет будут запрашивать выписку из реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как объяснил «Ъ-Урал» директор по развитию сервисов безопасных сделок федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков, если военнообязанный нарушает закон и не является по повестке, к нему могут применить ограничения регистрационных действий с недвижимостью. Это является риском для покупателя. По данным компании, такой риск «лучше нивелировать на этапе проверки».

«Мы постоянно мониторим риски, а затем разрабатываем и внедряем те сервисы и дополнительные проверки, которые позволяют повышать гарантию безопасности сделок и это как раз один из этапов. У нас был случай, когда Росреестр приостановил сделку из-за того, что продавец не явился по повестке. Лучше на этапе подготовки к сделке урегулировать такие вопросы»,— рассказал Сергей Чужаков.

Как пишет канал «Все о стройке», сейчас нововведение действует во Владивостоке. По данным господина Чужакова, данная мера будет распространяться и на другие регионы: «Мы постепенно внедряем такое требование в регламенты по проверке сделок во всех городах».

Мария Игнатова