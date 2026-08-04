Они Путина видели.

3 августа президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск и встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что это было не с чем сравнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимиру Путину дали пас, видимо, потому, что это команда

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимиру Путину дали пас, видимо, потому, что это команда

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В одном из помещений Сибирского госуниверситета несколько подростков разминались перед появлением Владимира Путина.

То есть они разминались буквально: прыгали, трясли руками и головами — не давали себе расслабиться. Мне сказали, что так уже с субботы.

Стена за ними была раскрашена маршрутом поезда РЖД «Путешествие мечты» для финалистов конкурса «Большая перемена». Поездка им предстояла впечатляющая, с остановками на Байкале и на космодроме Байконур, не говоря уж о крупных городах по дороге.

Подросткам старались не дать разволноваться. Глава «Движения первых» Артур Орлов, Герой России, рассказывал им, как записывал первый в своей жизни, как говорил, «кругляшок». Если коротко, суть в том, что что он волновался, и поэтому блин вышел комом, то есть у него в кадре предательски вылез второй подбородок, чего он в дальнейшем, конечно, уже не допускал.

Потом подростки начали разминать губы и голосовые связи скороговорками. Я запомнил озорную: «Четыре черных чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж!» Не обошлось без «Шла Саша по шоссе и сосала сушку».

Затем один из подростков стал показывать какие-то уже очень специальные упражнения, отчего лицо его несколько минут было искажено совершенно фантастическими гримасами. Повторить их не представлялось возможным, а главное, очень не хотелось. Я, признаться, первый раз видел, чтобы так готовились к приходу президента. Подход при этом был максимально системным. Уже можно было начинать гордиться нашей молодежью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети в ожидании Владимира Путина развлекали себя сами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дети в ожидании Владимира Путина развлекали себя сами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Потом к ним вошел, почти вбежал губернатор Красноярского края Михаил Котюков, оживленно восклицая на ходу:

— Ну что, ребята, как дела?!

— Мы бодры и веселы! — так же весело ответила ему одна молодая учительница с косичками.

Так дети страдали еще несколько минут. Но они оказались стойкими. Не зря же они, в конце концов, вышли в финал конкурса «Большая перемена».

— Ну все, выдыхаем! — вбежал к ним наконец и Артур Орлов.— Вы знаете, кто больше всех обычно волнуется?

Он, похоже, приготовился рассказать им какую-то историю, но одна девочка успела кивнуть:

— Вы.

Он еще через минуту все-таки попытался их добить, предложив взяться за руки и прокричать: «Мы самые лучшие! У нас все получится!» Они, как ни в чем не бывало, прокричали.

Но все-таки за минуту до появления президента он успел им еще и подмигнуть.

Между тем я тоже успел спросить Артура Орлова, долгим ли будет путешествие «Москва—Владивосток». Он рассказал, что не меньше 12 дней:

— Честно, даже завидую, меня никто на столько времени не отпустит, я только провожать буду.

Артур Орлов добавил, что каждый подросток хочет рассказать президенту свою историю и что среди них будут уникальные:

— Вот, например, один человек.... Я сейчас не хочу раскрывать… Он даст определенную эмоцию, и станет ясно, насколько большая перемена случилась в его жизни...

Вошел президент, и все оказалось не зря. Все разминки пригодились сразу.

— Я Света Иванова, мне 14 лет,— рассказывала девушка, возможно, ту самую историю, которая должна была дать эмоцию.— Начала участвовать в конкурсе «Большая перемена» в прошлом году и уже в этом смогла выйти в финал. Я из маленького закрытого атомного города Лесной, и мне очень нравится развиваться в сфере математики и физики, но у меня также есть успехи из других областей, например, я создала свой проект по лингвистическим сказкам.

Это и правда было что-то неожиданное. Какие еще лингвистические сказки в эпоху ИИ?

— Я давно заметила, что многие люди легко запоминают сказки из детства, помнят героев,— рассказывала Света Иванова,— но правила русского языка многим даются тяжело. Я решила совместить две эти вещи и написала свой сборник сказок, раскрывающих правила русского языка.

Я надеялся, что она расскажет хоть одну такую лингвистическую сказку и только потом понял, что она, кажется, именно этим сейчас и занималась.

— Также,— призналась Света Иванова — я легко знаю, как привлечь внимание детей, потому что уже пробовала себя помощником вожатого.

Света Иванова, надо было признать, освоила много технологий. Но все-таки нужную эмоцию она никак не вызывала. А вызывала скорее ненужные.

— Меня зовут Арифуллина Валерия,— рассказала другая девушка,— мне 13 лет, я из приморского города Находка. Я родилась без слуха, и в 9 месяцев мне одной из первых в России в раннем возрасте сделали кохлеарную имплантацию. У меня есть старшая сестра, у которой тоже есть такие же нарушения слуха, но, несмотря на такие нарушения, вместе мы живем как обычные дети, ходим в обычную школу, ходим на танцы и участвуем в конкурсах наравне со всеми.

Было ясно, что когда она говорила про себя и сестру «живем как обычные дети», то это говорило о чем угодно, но только не о том, что они чувствуют себя обычными детьми. Просто потому, что они за одно время с этими детьми уже прожили гораздо больше.

Что-что, а эмоции у меня появились.

— Вместе с моей сестрой,— продолжала Валерия Арифуллина,— я создала проект, в котором мы расскажем о детях с кохлеарными имплантами, об их потребностях, о том, как устроен кохлеарный имплант. Этот проект создан в целях того, чтобы рассказать взрослым и педагогам в том числе, чтобы они знали, как взаимодействовать с такими детьми, как мы...

И что можно слышать даже без слуха.

Что ж, с победителем «Большой перемены» мы встретились.

12-летний Иван Крюков рассказал, что «с самого детства хотел попробовать множество профессий. Начиная от космонавта, заканчивая, например, пожарным. Но в один прекрасный день я пришел на сцену. И понял, что в профессии актера можно сделать так, чтобы я попробовал все те профессии, о которых мечтал с детства. Мой папа возит меня 190 километров до города Екатеринбурга, чтобы я играл в театре три раза в неделю».

— Молодец папа,— одобрил президент.

— Также я понял, что Россия — страна возможностей, и совсем недавно на финале у меня сбылась одна мечта, а сейчас, в данный момент, сбывается и вторая,— добавил смышленый мальчик.

Еще один мальчик спросил президента, что такое победа, и выяснилось, что «победа — это когда ты преодолеваешь самого себя».

Я подумал, что только сегодня несколько раз одержал победу.

Владимир Путин сфотографировался с шестью подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин (кажется, им намекали на Сергея Кириенко). Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством.

Оглохли все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети не знали, что их ждет. Оказалось — Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дети не знали, что их ждет. Оказалось — Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело.

Имело значение только то, что они его сейчас видели.

Так они теперь и будут жить.

Они Путина видели.