Строители недосчитались зарплат

Официальная задолженность российских стройкомпаний по зарплате по итогам июня составила 1,46 млрд руб., это более чем вдвое превышает показатель годовой давности. Реальная сумма может быть заметно больше из-за большого объема серой занятости. На строительный сектор давит сокращение госзаказов, снижение активности девелоперов жилья и промышленных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Просроченная задолженность по зарплате компаний в сфере строительства (за исключением малых предприятий) по всей России на 30 июня 2026 года выросла в 2,13 раза (до 1,46 млрд руб.) по сравнению с данными на аналогичную дату 2025 года, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Рост задолженности по заработной плате в первую очередь связан с высоким уровнем дебиторской задолженности, в целом по отрасли этот показатель к середине 2026 года значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2025 года, считает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Когда заказчик задерживает оплату выполненных работ, кассовый разрыв постепенно распространяется по всей цепочке исполнителей и в конечном счете это приводит к росту задолженности по заработной плате, поясняет он.

При этом доступ к дорогим заемным средствам для покрытия текущих нужд либо крайне затруднен, либо компаниям просто отказывают в кредитах, отмечает президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Все это, продолжает он, накладывается на удорожание стоимости стройматериалов и рост НДС с 1 января 2026 года. В таких условиях часть компаний вынуждена сокращать расходы, увольнять сотрудников или откладывать выплаты, говорит управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев.

По данным Росстата, в январе—июне 2026 года объем выполненных строительных работ по всей России сократился на 5% год к году, до 7,5 трлн руб. Загруженность отрасли также упала. В июле 2026 года стройотрасль в среднем была занята заказами на 1,8 месяца вперед. Годом ранее показатель составлял 2,1 месяца, по данным Росстата.

Это приводит к замедлению индексации зарплат в отрасли. По данным сервиса Superjob.ru, в июле 2026 года средние зарплаты рабочих в строительстве выросли на 2,9% год к году, инженерно-технических работников — на 7,1%. Годом ранее динамика составляла 13,9% и 16,7% соответственно. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в сфере строительства и смежных секторах работает 17,7% занятых в экономике взрослых россиян, то есть примерно 13 млн человек.

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По словам коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина, из-за высокой ключевой ставки ЦБ застройщики жилья сокращают планы по запуску новых проектов, что приводит к сокращению выручки. По подсчетам Dataflat.ru, в январе—июне 2026 года девелоперы Москвы и Подмосковья выручили 992,3 млрд руб. от продажи строящегося жилья, что на 12% меньше год к году. Это произошло из-за падения объемов продаж на 25%, до 2,2 млн кв. м, уточняют аналитики. Несмотря на это, в жилищном секторе масштаб проблемы неплатежей существенно ниже, так как имеется хорошая поддержка системой проектного финансирования, не соглашается руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Наиболее серьезно проблема ощущается в бюджетном секторе и промышленно-инфраструктурном строительстве, продолжает господин Холопик.

В первом случае — из-за изменения бюджетных приоритетов, а во втором — из-за дороговизны кредитов, поясняет он. Например, бюджетное исполнение нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (включает, в частности, проекты по строительству автодорог), согласно данным Минфина, в первой половине 2026 года составило 28,3%, что соответствовало доведению 366,9 млрд руб. Это немного меньше, чем годом ранее, когда эти показатели составляли 30,6% и 380,5 млрд руб. соответственно.

При этом 1,46 млрд руб., вероятно, не вся сумма задолженности застройщиков перед работниками. Реальная же задолженность вполне может быть выше, чем официальная, не исключает Кирилл Холопик. Хусейн Плиев тоже уверен, что реальный размер задолженности «кратно выше». Дмитрий Проскурин напоминает, что госстатистика не учитывает зарплаты в малом бизнесе, а многие небольшие строительные организации как раз работают с муниципальными заказчиками. Партнер CMWP Павел Якимчук считает, что временные трудности с задержками заработной платы начнут решаться уже в ближайшее время из-за планируемого дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления строительной активности.

Дарья Андрианова, Василий Берзин, Филипп Крупанин