Хуснуллин заявил о нехватке 200 тыс. человек в строительной отрасли России

Дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тыс. человек. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью ТАСС. По его оценке, «это много».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В конце марта глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о рисках роста дефицита рабочих для исполнения строительных контрактов. Как пояснял министр, это связано с тем, что более 87% малых предприятий не занимаются повышением производительности труда.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Минстрой связывает кадровый дефицит с ужесточением миграционной политики. По словам спикера, сейчас доля иностранцев в строительстве составляет около 13–15%. Он призвал решать проблему кадрового голода повышением производительности труда.