Бывшего сенатора посадили на 12 лет за организацию растраты и мошенничества

Коптевский районный суд Москвы приговорил бывшего сенатора, крупного предпринимателя Александра Сабадаша к 12 годам колонии. Это его пятое по счету уголовное дело. К сроку в колонии была приговорена и бывший юрист господина Сабадаша Татьяна Падалко — по сложению с предыдущими приговорами ей дали десять с половиной лет. Также суд постановил взыскать с фигурантов 897 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сабадаш

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Александр Сабадаш

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По версии обвинения, находясь в СИЗО в связи со своими предыдущими делами, Александр Сабадаш создал преступную группу. Ее целью была продажа имущества компании-банкрота экс-сенатора ООО «Фьорд» по не согласованной с кредитором, банком «Таврический», цене. Стоимость активов, по версии следствия, была оценена злоумышленниками всего в 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, она составляла 800 млн руб.

Прошлое уголовное дело в отношении господина Сабадаша было прекращено в мае 2025 года. Бывшего сенатора обвиняли в хищении 359 млн руб. из банка «Таврический». В совокупности господин Сабадаш провел в СИЗО более десяти лет.

Ефим Брянцев