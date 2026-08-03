Бывшего сенатора посадили на 12 лет за организацию растраты и мошенничества
Коптевский районный суд Москвы приговорил бывшего сенатора, крупного предпринимателя Александра Сабадаша к 12 годам колонии. Это его пятое по счету уголовное дело. К сроку в колонии была приговорена и бывший юрист господина Сабадаша Татьяна Падалко — по сложению с предыдущими приговорами ей дали десять с половиной лет. Также суд постановил взыскать с фигурантов 897 млн руб.
Александр Сабадаш
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
По версии обвинения, находясь в СИЗО в связи со своими предыдущими делами, Александр Сабадаш создал преступную группу. Ее целью была продажа имущества компании-банкрота экс-сенатора ООО «Фьорд» по не согласованной с кредитором, банком «Таврический», цене. Стоимость активов, по версии следствия, была оценена злоумышленниками всего в 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, она составляла 800 млн руб.
Прошлое уголовное дело в отношении господина Сабадаша было прекращено в мае 2025 года. Бывшего сенатора обвиняли в хищении 359 млн руб. из банка «Таврический». В совокупности господин Сабадаш провел в СИЗО более десяти лет.
Уголовные дела, связанные с мошенничеством, совершенным организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, часто квалифицируются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За такие преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Примером может служить дело директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы, которому продлевали арест до октября 2022 года. В другом случае, в Воронеже, суд ужесточил приговор за мошенничество в составе организованной группы дочери экс-главы Новоусманского района Любови Овчинниковой до шести лет колонии общего режима без отсрочки. Уголовные дела о мошенничестве также могут касаться хищения бюджетных средств, как, например, дело чиновников мэрии Уфы, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере при нанесении дорожной разметки, где ущерб составил 7 млн руб.
Подобные дела, где речь идет о создании организованных преступных групп, имеют прецеденты, например, в 2020 году СКР возбудил новые уголовные дела против братьев Ананьевых за хищение более 15 млрд руб. из Промсвязьбанка. По версии следствия, они создали организованную преступную группу из более чем десяти доверенных лиц. Также, в Пермском крае бывший глава Култаевского поселения Андрей Щекалев был привлечен к ответственности за создание организованной преступной группы, занимавшейся незаконным приобретением прав на земельные участки. Ему было инкриминировано 69 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и взяточничество. В Саратове участник организованной группы, занимавшейся хищением средств со счетов клиентов банка путем подделки документов, был приговорен к семи годам колонии общего режима. В Ставрополе группа мошенников, обещавшая помощь в освобождении родственников из тюрьмы, выманила у граждан более 28,5 млн руб.