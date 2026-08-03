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Европа осталась без Дуная

Как обмеление крупнейшей реки ЕС повлияло на Восточную Европу

Этим летом из-за экстремальной жары уровень воды в Дунае снизился до рекордно низкого. Курьезные случаи — появление на поверхности костей мамонта и военного корабля нацистов — только оттеняют те проблемы, которые создал этот природный катаклизм буквально для всех сфер, начиная с энергетики и транспорта и заканчивая автопроизводством.

Обмеление Дуная видно со спутников

Обмеление Дуная видно со спутников

Фото: Vadim Ghirda / AP

Обмеление Дуная видно со спутников

Фото: Vadim Ghirda / AP

Как Дунай рекордно обмелел

  • Уровень воды в Дунае упал до рекордно низкого. Это связано с сильной засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе.
  • В Будапеште уровень воды в Дунае 3 августа снизился до 10 см — прошлый минимум в 2018 году составлял 33 см.
  • В ближайшее время уровень воды в Дунае вряд ли повысится — синоптики не ожидают значительных дождей в ближайшие дни и прогнозируют очередную волну экстремальной жары с температурой до +38°C.

Венгрия: перспектива остановки АЭС

  • Обмеление Дуная грозит многим странам Восточной Европы энергетическим кризисом.
  • Один из важнейших рисков — вероятность закрытия венгерской АЭС «Пакш». Она находится на берегу Дуная, и вода из реки используется для охлаждения энергоблоков.
  • Уже в начале прошлой недели загруженность реакторов на АЭС снизили сначала более чем на 50% от максимальной мощности в 2 тыс. МВт•ч. К выходным выработка электроэнергии упала в четыре раза в сравнении с максимальной, составив 480 МВт•ч.
  • В понедельник «Пакш» вырабатывала уже лишь 240 МВт•ч.
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что, возможно, АЭС придется остановить уже 4 или 5 августа.
  • Остановка «Пакш» сильно скажется на Венгрии, так как на АЭС приходится примерно треть всего потребления электроэнергии в стране.
  • Еще на прошлой неделе власти Венгрии призвали как крупные промышленные предприятия, так и обычных потребителей сократить энергопотребление, особенно в часы пик — с 17 до 22 часов.
  • Хотя пока большинство мер носит рекомендательный характер, 1 августа правительство Венгрии приняло постановление, позволяющее ему при необходимости принудительно сокращать энергопотребление со стороны коммерческих потребителей. С 3 августа запрещены грузоперевозки с использованием поездов с электроприводом в часы пик.
  • Проход грузовых судов по Дунаю в Венгрии почти полностью остановлен, также отменены многие круизы по реке.

Не только Венгрия

  • В Румынии из-за обмеления Дуная власти уже были вынуждены остановить один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», также использующей воду из реки для охлаждения систем.
  • 3 августа румынские военные взорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды к «Чернаводэ».
  • Обмеление Дуная также ведет к проблемам у румынских фермеров, которые не могут перевозить зерно по реке.
  • 3 августа автопроизводители Dacia и Ford объявили об остановке работы своих заводов в Румынии до 19 августа, чтобы сократить электропотребление в условиях дефицита.
  • Президент Сербии Александр Вучич 2 августа сообщил, что через несколько дней Дунай станет непригодным для судоходства. По его словам, из-за снижения уровня воды в реке возникли также проблемы на нефтеперерабатывающем заводе.
  • Мощность крупнейшей в Сербии ГЭС «Джердап», расположенной на Дунае, уже упала до 20% от максимальной.
  • Власти Сербии также призвали жителей сократить энергопотребление, в частности, меньше использовать кондиционеры.
  • В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхности показались обломки немецкого военного корабля времен Третьего рейха.
  • На севере Болгарии из-за обмеления на дне обнаружили останки мамонта.

Не только Дунай, но и Рейн

  • Сообщается и о серьезном обмелении этим летом другой крупной европейской реки — Рейна. Глубина судоходного русла на участке между Майнцем и Кобленцем сейчас составляет 1,25 м, однако прогнозы указывают на то, что жара пока сохранится, а значит, уровень воды продолжит падать. Уровень воды в Рейне близок к рекордно низкому за последние восемь лет.
  • Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%. Это связано, в частности, с тем, что из-за этого суда либо отказываются от прохода по реке, либо перевозят меньше грузов, из-за чего транспортировка становится дороже.
  • Объем грузов, транспортируемых по Рейну и дальше через Роттердам, постоянно снижался с начала июля и к концу месяца был примерно на 10% ниже обычного уровня.
  • «Это затрагивает не один регион, как раньше, а территорию всей Европы. С учетом нынешней динамики это значит, что либо нас ждут отключения, либо нужно будет больше инвестировать»,— прокомментировал ситуацию рек в Европе аналитик по электроэнергетике аналитической компании Kpler Алессандро Армениа.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как Европа переживает засушливое лето

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Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Фото: Caroline Blumberg / AP

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Фото: Ana Beltran / Reuters

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обмелевший Рейн, Германия

Обмелевший Рейн, Германия

Фото: Michael Probst / AP

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP

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Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Фото: Caroline Blumberg / AP

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Фото: Ana Beltran / Reuters

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обмелевший Рейн, Германия

Фото: Michael Probst / AP

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP

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