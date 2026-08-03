Европа осталась без Дуная

Этим летом из-за экстремальной жары уровень воды в Дунае снизился до рекордно низкого. Курьезные случаи — появление на поверхности костей мамонта и военного корабля нацистов — только оттеняют те проблемы, которые создал этот природный катаклизм буквально для всех сфер, начиная с энергетики и транспорта и заканчивая автопроизводством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обмеление Дуная видно со спутников

Фото: Vadim Ghirda / AP Обмеление Дуная видно со спутников

Фото: Vadim Ghirda / AP

Как Дунай рекордно обмелел Уровень воды в Дунае упал до рекордно низкого. Это связано с сильной засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе.

В Будапеште уровень воды в Дунае 3 августа снизился до 10 см — прошлый минимум в 2018 году составлял 33 см.

В ближайшее время уровень воды в Дунае вряд ли повысится — синоптики не ожидают значительных дождей в ближайшие дни и прогнозируют очередную волну экстремальной жары с температурой до +38°C.

Венгрия: перспектива остановки АЭС Обмеление Дуная грозит многим странам Восточной Европы энергетическим кризисом.

Один из важнейших рисков — вероятность закрытия венгерской АЭС «Пакш». Она находится на берегу Дуная, и вода из реки используется для охлаждения энергоблоков.

Уже в начале прошлой недели загруженность реакторов на АЭС снизили сначала более чем на 50% от максимальной мощности в 2 тыс. МВт•ч. К выходным выработка электроэнергии упала в четыре раза в сравнении с максимальной, составив 480 МВт•ч.

В понедельник «Пакш» вырабатывала уже лишь 240 МВт•ч.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что, возможно, АЭС придется остановить уже 4 или 5 августа.

Остановка «Пакш» сильно скажется на Венгрии, так как на АЭС приходится примерно треть всего потребления электроэнергии в стране.

Еще на прошлой неделе власти Венгрии призвали как крупные промышленные предприятия, так и обычных потребителей сократить энергопотребление, особенно в часы пик — с 17 до 22 часов.

Хотя пока большинство мер носит рекомендательный характер, 1 августа правительство Венгрии приняло постановление, позволяющее ему при необходимости принудительно сокращать энергопотребление со стороны коммерческих потребителей. С 3 августа запрещены грузоперевозки с использованием поездов с электроприводом в часы пик.

Проход грузовых судов по Дунаю в Венгрии почти полностью остановлен, также отменены многие круизы по реке.

Не только Венгрия В Румынии из-за обмеления Дуная власти уже были вынуждены остановить один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», также использующей воду из реки для охлаждения систем.

3 августа румынские военные взорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды к «Чернаводэ».

Обмеление Дуная также ведет к проблемам у румынских фермеров, которые не могут перевозить зерно по реке.

3 августа автопроизводители Dacia и Ford объявили об остановке работы своих заводов в Румынии до 19 августа, чтобы сократить электропотребление в условиях дефицита.

Президент Сербии Александр Вучич 2 августа сообщил, что через несколько дней Дунай станет непригодным для судоходства. По его словам, из-за снижения уровня воды в реке возникли также проблемы на нефтеперерабатывающем заводе.

Мощность крупнейшей в Сербии ГЭС «Джердап», расположенной на Дунае, уже упала до 20% от максимальной.

Власти Сербии также призвали жителей сократить энергопотребление, в частности, меньше использовать кондиционеры.

В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхности показались обломки немецкого военного корабля времен Третьего рейха.

На севере Болгарии из-за обмеления на дне обнаружили останки мамонта.

Не только Дунай, но и Рейн Сообщается и о серьезном обмелении этим летом другой крупной европейской реки — Рейна. Глубина судоходного русла на участке между Майнцем и Кобленцем сейчас составляет 1,25 м, однако прогнозы указывают на то, что жара пока сохранится, а значит, уровень воды продолжит падать. Уровень воды в Рейне близок к рекордно низкому за последние восемь лет.

Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что обмеление Рейна может сократить рост ВВП Германии на 0,1–0,2%. Это связано, в частности, с тем, что из-за этого суда либо отказываются от прохода по реке, либо перевозят меньше грузов, из-за чего транспортировка становится дороже.

Объем грузов, транспортируемых по Рейну и дальше через Роттердам, постоянно снижался с начала июля и к концу месяца был примерно на 10% ниже обычного уровня.

«Это затрагивает не один регион, как раньше, а территорию всей Европы. С учетом нынешней динамики это значит, что либо нас ждут отключения, либо нужно будет больше инвестировать»,— прокомментировал ситуацию рек в Европе аналитик по электроэнергетике аналитической компании Kpler Алессандро Армениа.

Яна Рождественская