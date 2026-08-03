Когда в согласиях платформа есть
Для управления согласиями на сбор персональных данных предложен единый сервис
Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда. Граждане, соответственно, получат возможность отслеживать свои согласия в режиме «одного окна» и отозвать их в случае необходимости. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на инфраструктуру и может оказаться неподъемной для малого бизнеса, предупреждают участники рынка.
По замыслу Минцифры все свои когда-либо данные согласия на обработку персональных данных пользователь сможет увидеть в одном окне
Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ
Минцифры внесло в третий пакет антифрод-мер запуск платформы для управления согласиями граждан на обработку персональных данных. Идея в том, чтобы все 2,6 млн операторов персональных данных передавали туда сведения о полученных согласиях, а граждане «в одном окне» могли их видеть и отозвать. Это следует из последней версии пакета «Антифрод 3.0», которая есть у “Ъ”. Также Роскомнадзором было предложено создать отраслевые стандарты работы с персональными данными, которые призваны сделать их обработку более прозрачной.
Однако против платформенного подхода к сбору согласий на обработку персональных данных в предложенном виде выступили Центробанк и Минэкономразвития.
Банк России еще в апреле 2025 года сам анонсировал создание аналогичного «единого окна» для управления согласиями. Однако теперь он возражает против того, чтобы Минцифры закрепляло платформу в законе прямо сейчас, отмечается в таблицах разногласий при проекте третьего пакета мер. В ЦБ считают, что сначала нужно создать полноценный информационный ресурс, где граждане увидят все свои согласия, и только потом вводить ограничения для бизнеса. Без этого, по мнению регулятора, у операторов возникнет правовая неопределенность. На запрос “Ъ” в ЦБ не ответили.
В Минэкономразвития “Ъ” заявили, что «любые изменения порядка работы с персональными данными требуют тщательной проработки для подтверждения исполнимости предлагаемого регулирования». Там напомнили, что платформа сейчас функционирует в режиме эксперимента — проходит добровольную апробацию только в отдельных секторах — и перед введением обязательных норм требуется проанализировать результаты этого пилота, а также учесть отраслевую специфику и возможности малого бизнеса.
В Минцифры заявили “Ъ”, что «третий пакет мер только обсуждается» и «говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно».
В 2025 году глава Роскомнадзора Андрей Липов называл действующий институт согласий на обработку данных «крайне устаревшим» и предлагал вообще отказаться от него в пользу отраслевых стандартов обработки данных. Для туристической отрасли, например, установили бы один набор данных, для образования — другой. Однако в текущей версии «третьего антимошеннического пакета» эта идея не нашла отражения. В Роскомнадзоре отказались от комментариев.
Бизнес тем временем предупреждает, что реализация платформы для сбора согласий в предложенном виде может стать неподъемной.
В Ассоциации больших данных (АБД, входят «Сбер», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и др.) отмечают, что из 2,6 млн операторов персональных данных подключение к ЕСИА с высокими требованиями к защите информации посильно только крупным компаниям — для малого бизнеса это станет серьезным бременем.
Кроме того, сопоставить внутренние идентификаторы пользователей с профилями в ЕСИА технически невозможно без введения обязательной авторизации через «Госуслуги» при каждом действии, что усложнит пользовательский путь и снизит доступность сервисов. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на инфраструктуру, но, по мнению АБД, не решит проблему мошенничества, а лишь создаст дополнительные риски утечек.
Согласия, полученные три-пять лет назад на бумаге, невозможно перенести в новую платформу без специальных метаданных, отмечает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров. По его словам, если заставить бизнес заново подтверждать все старые согласия через push-уведомления, это приведет к «параличу клиентских сервисов».
По его оценке, индустрии нужен переходный период хотя бы в 12–18 месяцев на выработку и обкатку единых технических протоколов. В RWB как операторе персональных данных также считают, что внедрение новых механизмов должно осуществляться поэтапно, после оценки необходимых затрат на адаптацию ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов компаний, а также с учетом готовности участников рынка. В Ozon и «Яндексе» не ответили “Ъ”.