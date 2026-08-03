Когда в согласиях платформа есть

Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда. Граждане, соответственно, получат возможность отслеживать свои согласия в режиме «одного окна» и отозвать их в случае необходимости. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на инфраструктуру и может оказаться неподъемной для малого бизнеса, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По замыслу Минцифры все свои когда-либо данные согласия на обработку персональных данных пользователь сможет увидеть в одном окне

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ По замыслу Минцифры все свои когда-либо данные согласия на обработку персональных данных пользователь сможет увидеть в одном окне

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Минцифры внесло в третий пакет антифрод-мер запуск платформы для управления согласиями граждан на обработку персональных данных. Идея в том, чтобы все 2,6 млн операторов персональных данных передавали туда сведения о полученных согласиях, а граждане «в одном окне» могли их видеть и отозвать. Это следует из последней версии пакета «Антифрод 3.0», которая есть у “Ъ”. Также Роскомнадзором было предложено создать отраслевые стандарты работы с персональными данными, которые призваны сделать их обработку более прозрачной.

Однако против платформенного подхода к сбору согласий на обработку персональных данных в предложенном виде выступили Центробанк и Минэкономразвития.

Банк России еще в апреле 2025 года сам анонсировал создание аналогичного «единого окна» для управления согласиями. Однако теперь он возражает против того, чтобы Минцифры закрепляло платформу в законе прямо сейчас, отмечается в таблицах разногласий при проекте третьего пакета мер. В ЦБ считают, что сначала нужно создать полноценный информационный ресурс, где граждане увидят все свои согласия, и только потом вводить ограничения для бизнеса. Без этого, по мнению регулятора, у операторов возникнет правовая неопределенность. На запрос “Ъ” в ЦБ не ответили.

В Минэкономразвития “Ъ” заявили, что «любые изменения порядка работы с персональными данными требуют тщательной проработки для подтверждения исполнимости предлагаемого регулирования». Там напомнили, что платформа сейчас функционирует в режиме эксперимента — проходит добровольную апробацию только в отдельных секторах — и перед введением обязательных норм требуется проанализировать результаты этого пилота, а также учесть отраслевую специфику и возможности малого бизнеса.

В Минцифры заявили “Ъ”, что «третий пакет мер только обсуждается» и «говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно».

В 2025 году глава Роскомнадзора Андрей Липов называл действующий институт согласий на обработку данных «крайне устаревшим» и предлагал вообще отказаться от него в пользу отраслевых стандартов обработки данных. Для туристической отрасли, например, установили бы один набор данных, для образования — другой. Однако в текущей версии «третьего антимошеннического пакета» эта идея не нашла отражения. В Роскомнадзоре отказались от комментариев.

Бизнес тем временем предупреждает, что реализация платформы для сбора согласий в предложенном виде может стать неподъемной.

В Ассоциации больших данных (АБД, входят «Сбер», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и др.) отмечают, что из 2,6 млн операторов персональных данных подключение к ЕСИА с высокими требованиями к защите информации посильно только крупным компаниям — для малого бизнеса это станет серьезным бременем.

Кроме того, сопоставить внутренние идентификаторы пользователей с профилями в ЕСИА технически невозможно без введения обязательной авторизации через «Госуслуги» при каждом действии, что усложнит пользовательский путь и снизит доступность сервисов. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на инфраструктуру, но, по мнению АБД, не решит проблему мошенничества, а лишь создаст дополнительные риски утечек.

Согласия, полученные три-пять лет назад на бумаге, невозможно перенести в новую платформу без специальных метаданных, отмечает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров. По его словам, если заставить бизнес заново подтверждать все старые согласия через push-уведомления, это приведет к «параличу клиентских сервисов».

По его оценке, индустрии нужен переходный период хотя бы в 12–18 месяцев на выработку и обкатку единых технических протоколов. В RWB как операторе персональных данных также считают, что внедрение новых механизмов должно осуществляться поэтапно, после оценки необходимых затрат на адаптацию ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов компаний, а также с учетом готовности участников рынка. В Ozon и «Яндексе» не ответили “Ъ”.

Филипп Крупанин