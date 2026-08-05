Собянин: две трети всех атакующих Россию БПЛА направлены на Москву

Две трети всех беспилотников, которые атакуют Россию, направлены на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за последние месяцы число запущенных в сторону столицы БПЛА кратно увеличилось. Москва совместно с Минобороны России усиливают систему ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируется добровольческое подразделение для сил ПВО для военных»,— рассказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

На прошлой неделе мэр заявлял, что за июль в сторону Московского региона летело более 6,2 тыс. дронов, большую часть из которых уничтожили на дальних подступах, 780 дронов сбиты на подлете к столице.