Путин расширил возможности для осужденных заключать контракт с Минобороны
Президент Владимир Путин подписал закон о расширении списка граждан с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ опубликован на портале правовых актов.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Закон вносит поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения снимают ограничения на службу в ВС для граждан, осужденных за:
- участие в банде и совершенных ею нападениях (ч. 2 ст. 209),
- участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210),
- вмешательство в работу критически важных объектов (п. «б» ч. 2 ст. 215.4),
- контрабанду наркотиков (ч. 1, 2 и 3; п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1),
- хищение и вымогательство ядерных материалов (ч. 1 ст. 221) и некоторые другие преступления.
Запрет на службу сохраняется для граждан, осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и прочие преступления. Инициативу правительство направило в Госдуму 17 июля. Уже 22 июля нижняя палата приняла закон сразу во всех трех чтениях.
Подробнее — в материале «Ъ» «Спецконтингенту расширили ряды».