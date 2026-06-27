Топливный кризис, отставка Стармера и землетрясение в Венесуэле
Чем запомнилась неделя 22–28 июня: цифры, цитаты и факты
Последствия землетрясения в Венесуэле
Фото: Javier Campos, AP
Цифры недели
ЦИК РФ: общая сумма расходов на проведение выборов в Госдуму в сентябре 2026 года может достичь 27,4 млрд руб.
Свыше 30 регионов ввели ограничения на продажу бензина.
22 июня индекс Московской биржи обновил трехлетний минимум, а акции «Газпрома» упали ниже 100 руб. впервые с ноября 2008 года.
С начала 2026 года над 51 регионом РФ «перехвачено и уничтожено» более 39 тыс. украинских БПЛА.
C 20% до 50% увеличится доля, отведенная в школах на начальную военную подготовку, в программе «Основы безопасности и защиты Родины».
Акции VK упали на 5,6% после удаления приложений холдинга из App Store.
С 2020 года стоимость покупки жилья в новостройках Москвы подорожала более чем в два раза, а объем рынка аренды вырос на 13%.
22 июня на Кушву Свердловской области обрушился смерч. Были разрушены 30 домов.
Объем инвестиций в сектор обращения с отходами в первом полугодии сократился в шесть раз — до 12,6 млрд руб.
78% россиян беспокоятся, что из-за ИИ люди разучатся выполнять что-либо самостоятельно.
Спрос на логопарки в первой половине этого года снизился на 57%, до минимального с 2020-го значения — 603 тыс. кв. м.
В Венесуэле за одну минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения.
Отставки и назначения
Премьер Великобритании Кир Стармер уходит с поста лидера Лейбористской партии. Главный претендент в премьер-министры — экс-мэр Большого Манчестера Энди Бернем.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев ушел в отставку и принял предложение президента РФ стать его советником. Врио президента Южной Осетии назначат Марата Камболова, который более десяти лет работал в «Курчатовском институте».
На посту главы Азиатско-Тихоокеанского банка Мигеля Маркарянца сменит выходец из ВТБ Василий Палаткин.
Цитаты недели
«Понимаете, с одной стороны, глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее, чем мы в наше время» (глава СКР Александр Бастрыкин рассказал о предложении снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет).
«Практически во все времена нас провоцировали, провоцировали, провоцировали!» (президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов).
«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер» (глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал защитить Белоруссию от Украины или западных союзников).
«По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий» (секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу призвал БРИКС к диалогу по вопросам биобезопасности).
«Мне кажется, это не совсем правильный подход» (глава Минюста РФ Константин Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства).
«Cожительство без регистрации брака можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны» (замглавы Минюста РФ Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме).
По букве закона
Власти Крыма и Севастополя ввели региональный режим ЧС «для упорядочения вопросов экономического характера». На полуострове остановлена работа всех видов организованного детского отдыха.
ЦИК установил особенности организации выборов в Госдуму в 12 «прифронтовых» субъектах, дав им право засекречивать данные об избиркомах и проводить досрочное голосование вне участков.
Зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова приговорили к семи годам колонии общего режима за фейки об армии. Вину подсудимый не признал.
В Москве задержан экс-гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Экс-руководитель общественной организации «Кремль» Леонид Карманов и его сообщники осуждены за мошенничество с отправкой на СВО.
Арестованы участники криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из РФ было выведено более 30 млрд руб.
ФСБ раскрыла ячейки двух террористических организаций, которые курировал 17-летний подросток из Дагестана.
Суд заблокировал выдвижение кандидатов КПРФ в Тверской области.
Сенат Зимбабве продлил президентский срок для 83-летнего Эммерсона Мнангагве и отменил президентские выборы.
Инициативы недели
Минюст РФ хочет ввести ответственность за созданный ИИ «иноагентский» контент для владельцев ИИ-систем.
СКР предложил выделить конфискацию имущества в отдельный вид наказания.
В России может быть ужесточен оборот M2M-сим-карт (для передачи данных между устройствами) и eSIM (сим-карт без физического носителя).
Минэкономики предлагает продлить срок действия статуса «малая технологическая компания» с трех до пяти лет с момента включения организаций в соответствующий реестр.
Сделки недели
МТС объявила о продаже 49,9% в Башенной инфраструктурной компании закрытому паевому инвестиционному фонду «Инвестиции 18» под управлением УК «Доверительная».
Башкирия продала часть пакета акций в ПАО АНК «Башнефть» корпорации «Роснефть» за 14,8 млрд руб.
Сеть бюджетных кофеен One & Double перешла под контроль фонда «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. Сумма сделки могла превысить 200 млн руб.
Права на бренд шампуней Timotei выкупила бывшая структура Unilever в РФ — «Арнест ЮниРусь».