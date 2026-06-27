Топливный кризис, отставка Стармера и землетрясение в Венесуэле

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Цифры недели

ЦИК РФ: общая сумма расходов на проведение выборов в Госдуму в сентябре 2026 года может достичь 27,4 млрд руб.

Свыше 30 регионов ввели ограничения на продажу бензина.

22 июня индекс Московской биржи обновил трехлетний минимум, а акции «Газпрома» упали ниже 100 руб. впервые с ноября 2008 года.

С начала 2026 года над 51 регионом РФ «перехвачено и уничтожено» более 39 тыс. украинских БПЛА.

C 20% до 50% увеличится доля, отведенная в школах на начальную военную подготовку, в программе «Основы безопасности и защиты Родины».

Акции VK упали на 5,6% после удаления приложений холдинга из App Store.

С 2020 года стоимость покупки жилья в новостройках Москвы подорожала более чем в два раза, а объем рынка аренды вырос на 13%.

22 июня на Кушву Свердловской области обрушился смерч. Были разрушены 30 домов.

Объем инвестиций в сектор обращения с отходами в первом полугодии сократился в шесть раз — до 12,6 млрд руб.

78% россиян беспокоятся, что из-за ИИ люди разучатся выполнять что-либо самостоятельно.

Спрос на логопарки в первой половине этого года снизился на 57%, до минимального с 2020-го значения — 603 тыс. кв. м.

В Венесуэле за одну минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения.