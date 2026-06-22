У школьников идет смена лагерей

Власти Крыма остановили работу всех видов организованного детского отдыха. Решение принято на фоне усилившихся атак ВСУ. Часть детей перенаправят в Анапу, остальные вернутся домой. При этом в Севастополе детские лагеря продолжают работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении «приостановить бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления», а также «для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности». Он заявил, что «в сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности».

Среди детских лагерей, работа которых приостановлена — расположенный возле Ялты легендарный «Артек» (международный детский центр), созданный в 1925 году.

Накануне власти полуострова прекратили свободную продажу бензина на АЗС из-за топливного кризиса, возникшего после серии атак ВСУ. Также в Крыму ввели веерные отключения электроэнергии.

В министерстве просвещения РФ, отвечающим за организацию детского отдыха на федеральном уровне, сообщили: «В настоящее время организован плановый вывоз детей из “Артека” к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения». Чиновники заявили, что родителям в индивидуальном порядке предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах.

По свидетельству очевидцев, автобусы, в которых дети ехали на отдых, разворачивали на полпути — в Керчи, Анапе и на Тамани.

Заявление на предоставление региональной путевки в «Артек» можно отозвать в муниципальных органах управления образованием, сообщили “Ъ” в Совмине Крыма.

Участникам платных организованных поездок все вопросы с переносом отдыха или возврата средств нужно решать с организатором смены, туроператором или учреждением, через которое оформлялась путевка, добавили там.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) констатировали, что столь резкая отмена детского отдыха в Крыму стала неожиданностью для рынка. Тем не менее туроператоры уже прорабатывают альтернативные варианты, включая перенос программ в лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже пообещал, что лагеря «Вита» и «Жемчужина» в Анапе примут детей из лагерей Крыма.

В РСТ пока затрудняются ответить, сколько семей коснулись новые ограничения. По данным властей Крыма, в рамках оздоровительной кампании 2025 года в регионе отдохнуло более 80 тыс. детей из всех субъектов России, включая Курскую и Белгородскую области, а также регионы Донбасса и Новороссии. Кроме того, тогда Крым принял более 2 тыс. детей из Белоруссии и Армении.

В Севастополе пока не пошли на столь радикальные меры и решили продолжать принимать детей на отдых и оздоровление. По словам губернатора города-героя Михаила Развожаева, плановые заезды в лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» состоятся 24 и 25 июня.

Он подчеркнул, что эти учреждения обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключения электроэнергии.

Александр Дремлюгин, Симферополь