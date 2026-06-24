В ЦИКе оценили расходы на выборы в Госдуму почти в 30 млрд рублей

Общая сумма расходов на проведение выборов в Госдуму в сентябре 2026 года может достичь 27,4 млрд руб. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев на заседании.

«В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму предусмотрены средства в сумме 23,3 млрд руб. Кроме того, из резервного Фонда правительства РФ выделены средства в размере 4,1 млрд руб. на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы»,— уточнил господин Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России с 18 по 20 сентября. Одновременно с работой избирательных участков будет проходить онлайн-голосование. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорила, что заявки на проведение ДЭГ подали 33 региона.