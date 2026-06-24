В ЦИКе оценили расходы на выборы в Госдуму почти в 30 млрд рублей
Общая сумма расходов на проведение выборов в Госдуму в сентябре 2026 года может достичь 27,4 млрд руб. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев на заседании.
«В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму предусмотрены средства в сумме 23,3 млрд руб. Кроме того, из резервного Фонда правительства РФ выделены средства в размере 4,1 млрд руб. на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы»,— уточнил господин Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России с 18 по 20 сентября. Одновременно с работой избирательных участков будет проходить онлайн-голосование. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорила, что заявки на проведение ДЭГ подали 33 региона.
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Планируемые расходы на выборы в Госдуму в 2026 году составляют 23,28 млрд руб., и эта сумма не изменилась по сравнению с предыдущими планами, что указывает на отсутствие серьёзных нововведений в электоральных процедурах. Однако затраты на IT-инфраструктуру Центризбиркома, в частности на систему ГАС «Выборы», вырастут до 4 млрд руб. в 2026 году и до 5,2 млрд руб. к 2028 году. Ожидается, что новая цифровая платформа ГАС «Выборы 2.0» будет переведена в режим постоянной эксплуатации до февраля 2026 года, с проведением всероссийской тренировки по её использованию на выборах в Госдуму.
Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, сообщала, что ЦИК начал подготовку к выборам в Госдуму сразу после окончания предыдущей кампании 2021 года, анализируя её результаты и внося поправки в избирательное законодательство. Одна из важных инициатив — формирование новой схемы одномандатных округов, которая производится исходя из численности избирателей, составляющей в среднем 495 835 человек на округ. В связи с этим, например, Москва получит ещё один округ к прежним 15.