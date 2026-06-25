Генерал с отягчающими

Как стало известно “Ъ”, за махинации осуждены экс-руководитель общественной организации «Кремль» Леонид Карманов и его сообщники. По данным СКР и судов, подполковник вместе со своим родственником, представлявшимся генералом ГРУ, и двумя другими фигурантами предлагали услуги по освобождению от уголовной ответственности с помощью фиктивного участия в СВО. Один из осужденных, которого суд лишил трех боевых наград, уже подписал контракт на спецоперацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель общественной организации «Кремль» Леонид Карманов

Фото: Страница Леонида Карманова в Вконтакте Бывший руководитель общественной организации «Кремль» Леонид Карманов

Фото: Страница Леонида Карманова в Вконтакте

По данным “Ъ”, Красногорский горсуд Московской области 18 июня назначил шестилетний срок со штрафом в размере 900 тыс. руб. бывшему президенту межрегиональной общественной организации выпускников Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменного училища (МВОКУ) «Кремль» Леониду Карманову. Экс-помощник члена Совета федерации и депутата Госдумы Эдвард Мурадян и адвокат Вячеслав Пичуев проведут в неволе по четыре с половиной года, а также выплатят по 530 тыс. руб.

Ранее Одинцовским гарнизонным судом в особом порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении еще одного афериста — сводного брата господина Карманова полковника вооруженных сил Андрея Арефьева, которому дали шесть лет и штраф в размере 600 тыс. руб.

Расследование в отношении фигурантов в прошлом году лично начал начальник ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов. В ходе разбирательства было установлено, что преступную группу организовал бывший подполковник Леонид Карманов, возглавлявший организацию со звучным названием «Кремль». Вначале фигуранты, как следует из дела, просто пытались привлечь спонсоров для различных мероприятий, связанных с МВОКУ. Андрею Арефьеву, участвовавшему в переговорах, «для солидности» сделали удостоверение генерала главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны и пошили соответствующую форму. По данным из судебных решений, часть полученных средств фигуранты могли оставлять себе, хотя в растрате (ст. 160 УК) их обвинять не стали.

Жертвователям денег они среди прочего сообщали, что могут оказать содействие в заключении с обвиняемыми, подследственными и осужденными контрактов с Минобороны на участие в СВО.

Те в боях участвовать не будут и на линию боевого соприкосновения не попадут, зато получат госнаграды, что послужит основанием для прекращения их уголовного преследования.

Очевидно, спонсорам «Кремля» такие услуги не понадобились, но клиентов, по материалам дела, привлек адвокат Пичуев. Первой стала женщина из Ростовской области, муж которой обвинялся в мошенничестве. Она обратилась за консультациями по делу к адвокату Пичуеву, а тот через помощника депутата вышел на «кремлевских». Сообща с клиентки решили запросить 4 млн руб. Деньги должны были поступить как пожертвование на нужды выпускников училища, участвовавших в СВО. Взамен предлагалось освобождение ее мужа.

Дама, введенная в заблуждение мошенниками, со своего банковского приложения двумя платежами перевела адвокату Пичуеву 1,5 млн руб., а затем еще 150 тыс., запрошенные им на дополнительные расходы. После этого в ростовском отеле «Белладжио» ее принял президент «Кремля», рассказавший подробности предстоящего мероприятия: контракт с МО, служба в безопасном месте и медаль.

Господин Карманов организовал ей встречу с «генералом ГРУ» в ресторане «Сорренто» (ЖК «Ангелово-Резиденц», городской округ Красногорск), который сообщил, что лично поможет ее мужу, но придется заплатить еще 4 млн руб.

Деньги якобы пойдут людям, которые будут воевать вместо обвиняемого. Всей суммы сразу у просительницы не оказалось, и она заплатила вначале 2,6 млн руб. адвокату, а затем перевела ему еще 400 тыс. руб. Всего, по данным следствия, женщина перевела злоумышленникам 6 млн 650 тыс. руб., которые они оставили себе. Ее муж вместо СВО отправился в колонию, где по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК) он провел два с половиной года.

Затем мошенники, по данным следствия, обманули фигуранта целого ряда уголовных дел, в том числе о мошенничестве, взятке и вымогательстве (ст. 159, 290 и 163 УК), скрывавшегося от правоохранителей в Турции. Представитель обвиняемого в два этапа передал им 10 млн руб. за прекращение уголовного преследования с помощью СВО в «Крокус Сити Молле». Большую часть из этой суммы, 9 млн руб., себе оставил господин Карманов.

Рассматривая дело господина Арефьева суд учел признание им вины, помощь следствию в изобличении сообщников и возмещение потерпевшим ущерба в размере 2 млн руб., но в то же время признал использование «форменного обмундирования» и «фиктивного служебного удостоверения на имя генерала ГРУ» обстоятельствами, «отягчающими наказание». В результате господин Арефьев по решению гарнизонного суда утратил не только свободу и звание полковника, но и орден Мужества, а также медали «За отвагу» и Суворова, которыми был отмечен в 1994–1996 годах за участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Как сообщил “Ъ” представитель экс-военного, вначале тот не согласился с приговором по срокам, подав соответствующую жалобу во Второй Западный окружной военный суд, но на днях отозвал ее, поскольку подписал контракт на участие в СВО. «Решил искупить вину кровью»,— добавил собеседник “Ъ”.

В организации «Кремль» обсуждать уголовное дело ее бывшего руководителя с “Ъ” не стали.

Николай Сергеев