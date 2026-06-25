В школах вдвое увеличат часы на начальную военную подготовку

В российских школах доля, отведенная на начальную военную подготовку, в программе «Основы безопасности и защиты Родины» увеличится с 20% до 50%. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на встрече со слушателями программы «Время героев» — участниками и ветеранами СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» преподают для учащихся 6–11-х классов. По словам господина Кравцова, по программе дети, в том числе будут изучать беспилотники и участвовать в сборах. Со следующего года в учебную программу включат предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его программы отобраны 83 героя, в том числе участники СВО, о которых будут созданы документальные фильмы, сообщил господин Кравцов.

С 1 сентября в школах начнут преподавать по новым учебникам обществознания для 9–10-х классов под редакцией председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В школах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях появится учебник «История Донбасса и Новороссии», рассчитанный для 5–7-х классов.