Глава Минюста усомнился в приоритете прав человека над интересами государства

Глава Минюста России Константин Чуйченко назвал «не совсем правильным» приоритет прав человека над интересами государства. Об этом он сказал во время выступления на XIV Петербургском международном юридическом форуме.

Господин Чуйченко отметил, что миссия Минюста включает три составляющие: защиту прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности. «Но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 1990-х годов, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан — это приоритет. Мне кажется, это не совсем правильный подход»,— сказал глава министерства.

Константин Чуйченко добавил, что слабое государство не может обеспечить права и законные интересы граждан, при этом отсутствие прав и свобод «тоже не делает государство сильным» и «не обеспечивает верховенства закона». По мнению господина Чуйченко, при реформах необходимо соблюдать баланс: «То есть если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить».

Подробнее о прошедше форуме — в материале «Ъ» «Можем прикрутить».