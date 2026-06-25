ИИноагенты

В «иноагентском» законодательстве остается еще много лазеек. Эта тема обсуждалась 25 июня на специальной сессии Петербургского международного юридического форума. Так, внесенные в реестр музыканты продолжают получать доход в России, а государству достаются «какие-то сто тысяч рублей», посетовал замглавы Минюста Олег Свириденко. Также ведомство опасается появления ИИ-иноагентов, которые смогут заменить в интернете всех «уехавших». Поэтому ведомство хочет ввести ответственность за созданный ИИ «иноагентский» контент для владельцев ИИ-систем. В этом контексте «Сберу» и «Яндексу» заранее пригрозили штрафами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2026)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вопрос противодействия иноагентам «стоит на повестке в первую очередь» и «актуален как никогда» — так открыл дискуссию первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Он предложил обсудить, как иноагентам удается избегать наложенных государством ограничений. Замминистра Олег Свириденко признал наличие лазеек в законе о спецсчетах, который был принят в декабре 2024 года. Сейчас иноагенты обязаны перечислять на такие счета часть доходов — например, проценты по вкладам, деньги за продажу недвижимости или транспортных средств, а также вознаграждения за интеллектуальную деятельность. Эти средства становятся фактически недоступными для иноагента — он получит их только после исключения из реестра. Зато ими может распоряжаться государство — например, списывать с них штрафы.

Однако практика показала, что требование направлять доходы на спецсчета обходится путем дарения, переуступки или заключения брачных договоров, признал господин Свириденко:

«Мы по некоторым сделкам среди иноагентов увидели настоящих мужиков! Они по брачному контракту все отдают женщинам». Чиновник посетовал, что Минюст пока не нашел способа перекрыть эту лазейку, и призвал думать над этой проблемой «всем вместе, всем обществом».

Что касается дарения, то здесь министерство хочет обязать иноагентов проводить все такие сделки через нотариусов, «чтобы не было возможности уйти» от государственного надзора. В разговоре с корреспондентом “Ъ” господин Свириденко уточнил, что министерство не планирует запрещать иноагентам участие в безвозмездных сделках: «Просто придите и покажите, через нотариуса это легко проверить». Впрочем, сам же замминистра отметил, что «более 500 иноагентов, а может, и больше» находятся за пределами России.

Депутат Андрей Луговой пожаловался, что на российских музыкальных платформах доступны песни иноагентов и они продолжают получать доходы: «Просто передают права каким-то компаниям, зарегистрированным вне России. Эти компании заключают соглашения с нашими платформами, российскими,— "Яндекс", ВК или еще кто-то». Минюст знает и об этом, заверил господин Свириденко и привел в пример лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который был признан иноагентом еще в сентябре 2022 года. По словам замминистра, за все время у музыканта на спецсчетах скопилось «не более ста тысяч рублей».

«Это же невозможно! — возмущался господин Свириденко.— Что-то же он там зарабатывает! Значит, он куда-то это переоформил и спокойненько получает через третьих лиц».

Решить эту проблему можно с помощью «цифрового периметра», то есть проводить все сделки по передаче прав в единой информационной системе, предложила зампред Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева: «Тогда будет понятно, кому передавались права, кто передавал. Это позволит впоследствии судам и правоохранительным органам отслеживать цепочку, чтобы понимать схемы махинаций». Олег Свириденко согласился, что это может стать следующим этапом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра юстиции Олег Свириденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заместитель министра юстиции Олег Свириденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участники дискуссии позволили себе немного пофилософствовать. Так, замминистра рассказал, что его беспокоит «волна искусственного интеллекта» в контексте иноагентов.

«Представьте себе только на одну секунду, что весь состав иноагентов, который сейчас находится за границей… Представьте себе, что искусственный интеллект просто их заменит и будет делать все то же, что делали иноагенты»,— сказал господин Свириденко.

Возможно, его так впечатлил недавний клип певца SHAMAN, где нарисованные с помощью ИИ лица иноагентов подпевали ультрапатриотической песне певца. Как бы то ни было, замминистра заявил, что владельцы ИИ-площадок должны «немного сориентироваться» и выставить для пользователей «фильтры, рассчитанные по крайней мере на национальную безопасность». В этом контексте он упомянул «Яндекс» и нейросеть «Сбера» «ГигаЧат» и предложил ввести для владельцев таких площадок ответственность «по аналогии с китайской»: административную, уголовную и «самую-самую чувствительную» — финансовую. Олег Свириденко напомнил, что российские суды уже наложили многомиллиардные штрафы на Google: «Понятно, что с "Гугла" мы много чего не возьмем, но здесь-то наши могут за это отвечать».

Полина Мотызлевская