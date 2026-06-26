Сенат Зимбабве продлил президентский срок и отменил президентские выборы

Сенат Зимбабве одобрил поправки к конституции страны, которые позволяют 83-летнему президенту страны Эммерсону Мнангагве оставаться на своем посту до 2030 года. Об этом сообщает The Guardian.

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Фото: Thibault Camus / AP Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве

Фото: Thibault Camus / AP

По информации газеты, поправки, предложенные правящей партией ЗАНУ-ПФ, продлевают конституционный срок пребывания президента у власти с пяти до семи лет. Кроме того, они отменяют президентские выборы в будущем, заменяя их назначением главы государства парламентом страны. Законопроект был принят 75 голосами против 4.

Поправки уже вызвали недовольство представителей оппозиции, назвавших их принятие сенатом «конституционным переворотом». По словам одного из лидеров оппозиции, Макомбореро Харузившэ, законопроект «лишает граждан фундаментального права напрямую избирать своего президента».

Однако власти с этой характеристикой не согласны. «Называть эту правомерную законодательную инициативу "переворотом" не только фактически неверно, но и глубоко оскорбительно»,— заметил газете постоянный секретарь Министерства информации страны Ник Мангвана. По его словам, главная задача изменений — «углубление политической стабильности и поддержание преемственности политики».

Для окончательного вступления в силу поправки должны быть утверждены президентом. Как ожидается, это произойдет в июле.

Господин Мнангагва, известный по своему прозвищу «Крокодил», пришел к власти в 2017 году после отстранения от власти Роберта Мугабе, управлявшего страной с 1980 года. Он дважды побеждал на президентских выборах — в 2018 году (получил 50,8% голосов) и в 2023 (получил 52,6% голосов).

Подробнее о президенте Зимбабве — в материале «Крокодил стал президентом».

Николай Зубов