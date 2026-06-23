Устройствам не дадут поговорить

Как стало известно “Ъ”, для борьбы с мошенничеством и спамом может быть ужесточен оборот M2M-сим-карт (для передачи данных между устройствами) и eSIM (сим-карт без физического носителя). В частности, такие сим-карты могут быть выделены в отдельную категорию, для их пользователей введена дополнительная идентификация, исключена возможность передачи голосовой информации и СМС, а также запрещена регистрация eSIM из-за границы. Сейчас на рынке насчитывается около 60 млн M2M-сим-карт, а чаще всего они оформляются на юрлица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство обсуждает меры по регулированию М2М-сим-карт (Machine-to-Machine — для передачи данных между устройствами, используются в датчиках, банкоматах, автомобилях и др.) и eSIM, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили еще два собеседника в отрасли. В частности, прорабатывается выделение М2М-сим-карт в отдельную категорию, введение дополнительной идентификации для их пользователей, а также исключение возможности передачи голосовой информации и СМС с таких карт. В части регулирования eSIM, говорит источник “Ъ”, обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы.

Так же по его словам, такие меры могут войти в третий пакет антифрод-поправок к законодательству. Собеседник “Ъ”, знакомый с планами Минцифры, говорит, что «такая задача есть, но не факт, что мера войдет именно в третий пакет». Еще один источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы, говорит, что обсуждения таких мер идут, однако конкретного решения пока не принято.

Госдумой и Советом федерации одобрен законопроект «Антифрод 2.0», направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. В частности, в него вошли меры по регулированию сим-карт, создание единой базы IMEI-номеров устройств граждан, запрет для хостинг-провайдеров предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов и другие меры (см. “Ъ” от 7 июня).

В Минцифры “Ъ” заявили, что продолжают борьбу с интернет-мошенничеством. «Третий пакет в настоящее время обсуждается и будет представлен в ближайшее время. Говорить о деталях рано»,— добавили в пресс-службе министерства. При этом в Минцифры заявили, что не подтверждают информацию "Ъ". Какую именно информацию не подтверждают, представитель министерства не уточнил. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», Т2 отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос. “Ъ” направил запрос в аппарат профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сейчас М2М-сим-карты фактически находятся в серой зоне и не регулируются, говорит источник “Ъ”. Собеседник на телекоммуникационном рынке добавляет: «Можно купить М2М-симку и не регистрировать ее на "Госуслугах", чаще всего они оформляются на юрлица. Но операторы на сети видят, вставлена ли такая сим-карта в мобильный телефон или в какое-то другое устройство».

«Главная цель поправок — перекрыть мошенникам лазейку, где М2М-симки используют для спам-обзвонов. Их хотят лишить голоса и СМС, чтобы они работали только по прямому назначению»,— считает директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Организация может законно владеть тысячами таких сим-карт, пройдя обязательную процедуру регистрации в соответствии с законом о связи, говорит директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко: «Однако сейчас идентификация носит корпоративный характер — через юрлицо, а не персональный, как для обычных абонентов».

29,3 миллиарда рублей составил объем похищенных мошенниками средств в 2025 году, по данным ЦБ РФ.

Реальное количество подключений М2М-сим-карт оценивается примерно в 20% от всех сим-карт (ранее Forbes со ссылкой на Роскомнадзор писал, что на август 2025 года в РФ зарегистрировано более 300 млн активных сим-карт), говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. В нормативно-правовых актах до сих пор не указано, какие именно услуги оператор связи может оказывать при учете сим-карты как М2М, какие есть ограничения используемого оборудования, объясняет он. Он добавляет, что дилеры сим-карт «часто перепродают голосовые сим-карты конечным потребителям под видом М2М, чтобы избежать их регистрации с внесением паспортных данных абонентов».

Текст обновлен в 9:50. Добавлен комментарий Минцифры.

Алексей Жабин