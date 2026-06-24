«Желаю вам всего самого лучшего»

Суд в Москве вынес приговор зампреду партии «Яблоко», бывшему депутату столичной гордумы Максиму Круглову. Ему инкриминировали распространение фейков о российских вооруженных силах, вину политик не признал. Суд назначил подсудимому семь лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред «Яблока» Максим Круглов

Фото: Ефим Брянцев Зампред «Яблока» Максим Круглов

Фото: Ефим Брянцев

Замоскворецкий райсуд столицы 24 июня вынес приговор Максиму Круглову. Ему вменяли в вину распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. Является кандидатом политических наук, преподавал дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук .

Причиной для возбуждения уголовного дела стали два поста политика в Telegram-канале от 2022 года. В них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе. Господина Круглова задержали 1 октября 2025 года. Уголовное дело в отношении него расследовало управление СКР по ЦАО Москвы.

В прениях представитель гособвинения просил назначить политику восемь лет колонии общего режима. Поддержать политика на последнее заседание пришла большая группа поддержки — однопартийцы, друзья, студенты и родственники, в том числе основатель партии Григорий Явлинский, ее нынешний глава Николай Рыбаков, руководитель московского отделения Кирилл Гончаров, политик Борис Надеждин, а также представители нескольких иностранных посольств, в том числе Нидерландов, Польши и Чехии.

Вину подсудимый не признал. В последнем слове перед приговором политик заявил, что в своей профессиональной деятельности стремился, чтобы Россия была демократической страной.

«И мы старались с товарищами это приблизить»,— рассказал господин Круглов. Политик отметил, что в своих постах он опирался на данные главного комиссара по правам человека ООН — организации, которая во многом спонсируется РФ. «Нет закона, который признавал бы эту информацию заведомо ложной»,— заявил подсудимый. Также политик подчеркнул, что, согласно обвинительному заключению, умысел на совершение преступления у него возник в 2020 году во время создания канала. При этом статью Уголовного кодекса, которую ему инкриминируют, ввели только в 2022 году.

Суд признал господина Круглова виновным и назначил семь лет колонии общего режима, а также на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. «Желаю вам всего самого лучшего» — так политик ответил на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.

«Приговор будет обжалован защитой в ближайшее время. Это возмутительное попрание норм права, при котором умысел у Максима якобы возник до криминализации деяния — одно только это должно было натолкнуть на мысли, что дело должно было быть прекращено еще очень давно»,— заявила адвокат господина Круглова Наталия Тихонова

Ефим Брянцев