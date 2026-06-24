Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Желаю вам всего самого лучшего»

Зампреда «Яблока» Максима Круглова приговорили к семи годам за фейки об армии

Суд в Москве вынес приговор зампреду партии «Яблоко», бывшему депутату столичной гордумы Максиму Круглову. Ему инкриминировали распространение фейков о российских вооруженных силах, вину политик не признал. Суд назначил подсудимому семь лет колонии.

Зампред «Яблока» Максим Круглов

Зампред «Яблока» Максим Круглов

Фото: Ефим Брянцев

Зампред «Яблока» Максим Круглов

Фото: Ефим Брянцев

Замоскворецкий райсуд столицы 24 июня вынес приговор Максиму Круглову. Ему вменяли в вину распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности. Является кандидатом политических наук, преподавал дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук.

Причиной для возбуждения уголовного дела стали два поста политика в Telegram-канале от 2022 года. В них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе. Господина Круглова задержали 1 октября 2025 года. Уголовное дело в отношении него расследовало управление СКР по ЦАО Москвы.

В прениях представитель гособвинения просил назначить политику восемь лет колонии общего режима. Поддержать политика на последнее заседание пришла большая группа поддержки — однопартийцы, друзья, студенты и родственники, в том числе основатель партии Григорий Явлинский, ее нынешний глава Николай Рыбаков, руководитель московского отделения Кирилл Гончаров, политик Борис Надеждин, а также представители нескольких иностранных посольств, в том числе Нидерландов, Польши и Чехии.

Вину подсудимый не признал. В последнем слове перед приговором политик заявил, что в своей профессиональной деятельности стремился, чтобы Россия была демократической страной.

«И мы старались с товарищами это приблизить»,— рассказал господин Круглов. Политик отметил, что в своих постах он опирался на данные главного комиссара по правам человека ООН — организации, которая во многом спонсируется РФ. «Нет закона, который признавал бы эту информацию заведомо ложной»,— заявил подсудимый. Также политик подчеркнул, что, согласно обвинительному заключению, умысел на совершение преступления у него возник в 2020 году во время создания канала. При этом статью Уголовного кодекса, которую ему инкриминируют, ввели только в 2022 году.

Суд признал господина Круглова виновным и назначил семь лет колонии общего режима, а также на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. «Желаю вам всего самого лучшего» — так политик ответил на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.

«Приговор будет обжалован защитой в ближайшее время. Это возмутительное попрание норм права, при котором умысел у Максима якобы возник до криминализации деяния — одно только это должно было натолкнуть на мысли, что дело должно было быть прекращено еще очень давно»,— заявила адвокат господина Круглова Наталия Тихонова

Ефим Брянцев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд