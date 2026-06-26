Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

СКР разработал законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. В качестве одной из инициатив ведомство предлагает снизить возраст уголовной ответственности по ряду статей до 12 лет. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного молодежного юридического форума, передает корреспондент «Ъ».

По словам председателя СКР, предложение снизить возраст уголовной ответственности связана с более ранним взрослением современных детей. Так, фигурантами дел террористической направленности могут стать подростки 12-13 лет. Господин Бастрыкин отметил, что инициатива строится на опыте других государств. Так, в Великобритании за совершение тяжких преступлений привлечь к ответственности можно с 10 лет.

Также по инициативе СКР разработан законопроект по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. Его целью стало создание мер по пресечению мошеннических действий в интернете. Также ведомство продолжает работу по дополнению УК РФ статьями о преступлениях, совершенных с помощью искусственного интеллекта.

Никита Черненко, Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург