Исключительный подход

Apple удалила из App Store основные приложения VK (MOEX: VKCO), включая соцсети, мессенджер, музыкальный и видеосервис. В VK настаивают, что юридических оснований для этого нет. Но за удаление сервисов Apple могут грозить лишь антимонопольные штрафы — и только в том случае, если Федеральная антимонопольная служба РФ докажет, что мера нарушает права российского игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран VK предстоит найти выход из ситуации с удалением ее приложений из App Store

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ VK предстоит найти выход из ситуации с удалением ее приложений из App Store

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно 25 июня, американская корпорация Apple в одностороннем порядке удалила мобильные приложения холдинга VK из магазина приложений App Store. Об этом сообщила “Ъ” пресс-служба VK. Теперь приложения недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Из App Store удалены приложения «Дзен», VK Video, «VK Мессенджер», VK Music, «VK Знакомства» и «Одноклассники», а также приложения Mail.ru. Ранее, 4 июня из App Store был удален нацмессенджер Max от VK.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов»,— заявили журналистам в VK.

Компания считает, что Apple таким образом ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. В сообщении уточняется, что так пользователи не смогут получать push-уведомления о сообщениях и событиях. “Ъ” направил запрос в Apple.

На фоне новостей об удалении сервисов VK из App Store за день акции VK упали на 5,6% — на торгах 25 июня они снижались до 184,8 руб. за штуку на 18:00 (мск).

В сентябре 2022 года Apple уже удаляла приложения VK из App Store, ссылаясь на санкции Великобритании против России, однако уже через месяц часть приложений вернулась на платформу — в некоторых случаях под другими названиями. В 2022 году Apple также заблокировала в РФ возможность пополнения баланса Apple ID для оплаты сервисов и приложений самой компании и магазина с помощью банковских карт. Пользователи перешли на пополнение баланса с мобильных счетов. Однако весной 2026 года власти потребовали от операторов связи с 1 апреля 2026 года отключить эту возможность для их абонентов.

Минцифры не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, сообщили в министерстве. «Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями»,— ответили “Ъ” в министерстве. Там попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ оперативно рассмотреть ситуацию.

Последствием блокировки могут стать серьезные проблемы в части кибербезопасности, говорит руководитель группы защиты инфраструктур ИТ-решений «Газинформсервиса» Сергей Полунин. Она приведет к отсутствию возможности обновлений, что, в свою очередь, вызовет накопления уязвимостей и проблемы совместимости c серверной частью. Также можно ожидать появления в сети фейковых объявлений об установке на iPhone программ, которые были удалены из App Store, отметил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско. «Злоумышленник может или получить доступ к конфиденциальной информации, или вообще подменить программу и установить вредонос»,— добавил он.

Запрет на продажу продукции Apple в России как ответ на удаление приложений VK выглядит маловероятным, считает советник Forward Legal Данил Бухарин.

С 2022 года техника Apple и так попадает на российский рынок только через параллельный импорт. Поэтому любой формальный запрет ударит в первую очередь по российским ритейлерам и потребителям, а не по самой Apple. Значительно серьезнее для компании риски, связанные с обвинениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По такому основанию ФАС уже неоднократно привлекала Apple к ответственности. В 2021 году компании был назначен оборотный штраф в размере более 900 млн руб., а в 2023 году — еще около 1,1 млрд руб. Впоследствии эти решения были поддержаны судами, а штрафы уплачены, говорит господин Бухарин. В случае признания действий компании нарушающими антимонопольное законодательство у ФАС появляются не только основания для выдачи предписания о восстановлении доступа к приложениям, но и последующие полномочия для наложения административного штрафа по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»), говорит консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин.

Юридически действия Apple вызывают много вопросов, отмечает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев. С точки зрения права удаление Apple российских приложений нарушает Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые предписывают принцип недискриминации. «Действия Apple показывают, что решения об удалении принимаются не на основе юридических норм, а под влиянием геополитических факторов»,— добавил господин Журавлев.

Источник “Ъ” на рекламном рынке отметил, что пользователи iOS — это премиум-аудитория и ее постепенный отток почувствуют и рекламодатели.

По его оценке, охваты VK и VK Video среди iOS-сегмента просядут на 15–25% в горизонте полугода — это порядка 2–4% суммарных охватов платформы, но «самых платежеспособных пользователей». По данным Mediascope, в четвертом квартале 2025 года пользователи проводили в сервисах VK в среднем на 20% больше времени относительно аналогичного периода 2024 года. Средняя дневная аудитория сервисов увеличилась на 4 млн год к году и составила 81,5 млн человек.

Филипп Крупанин, Татьяна Исакова