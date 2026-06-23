Врио президента Южной Осетии назначат Марата Камболова
На должность временно исполняющего обязанности президента Южной Осетии назначат председателя правительства республики Марата Камболова. Об этом сообщил ушедший в отставку президент республики Алан Гаглоев.
Марат Камболов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«В соответствии с Конституцией временное исполнение обязанностей Президента будет возложено на Председателя Правительства республики – Камболова Марата Аркадьевича. Прошу всех сплотиться вокруг Марата Аркадьевича и вместе работать во благо народа Республики Южная Осетия»,— передает слова господина Гаглоева пресс-служба президента Южной Осетии.
Сегодня Алан Гаглоев объявил об отставке. Вместе с тем он сообщил о переходе на должность советника президента России Владимира Путина. В администрации российского президента господин Гаглоев начнет работать с 23 июня.
Марат Камболов возглавляет правительство Южной Осетии с июня 2026 года. С 2014 года он работал в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». С 2015 по 2021 год занимал пост вице-президента НИЦ. Потом был назначен на должность директора центра. В мае этого года Марат Камболов стал государственным советником Алана Гаглоева.
Назначение Марата Камболова врио президента Южной Осетии последовало за его предыдущими карьерными изменениями в республике в июне 2026 года, когда он возглавил правительство.
Камболов был назначен госсоветником президента Южной Осетии Алана Гаглоева в мае этого года, что предшествовало его утверждению парламентом на пост председателя Правительства страны 16 июня 2026 года. Ранее, 8 июня 2026 года, Алан Гаглоев принял отставку предыдущего главы правительства Дзамболата Тадтаева, временно возложив обязанности премьера на Константина Джиоева.