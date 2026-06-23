Врио президента Южной Осетии назначат Марата Камболова

На должность временно исполняющего обязанности президента Южной Осетии назначат председателя правительства республики Марата Камболова. Об этом сообщил ушедший в отставку президент республики Алан Гаглоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Камболов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марат Камболов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В соответствии с Конституцией временное исполнение обязанностей Президента будет возложено на Председателя Правительства республики – Камболова Марата Аркадьевича. Прошу всех сплотиться вокруг Марата Аркадьевича и вместе работать во благо народа Республики Южная Осетия»,— передает слова господина Гаглоева пресс-служба президента Южной Осетии.

Сегодня Алан Гаглоев объявил об отставке. Вместе с тем он сообщил о переходе на должность советника президента России Владимира Путина. В администрации российского президента господин Гаглоев начнет работать с 23 июня.

Марат Камболов возглавляет правительство Южной Осетии с июня 2026 года. С 2014 года он работал в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». С 2015 по 2021 год занимал пост вице-президента НИЦ. Потом был назначен на должность директора центра. В мае этого года Марат Камболов стал государственным советником Алана Гаглоева.